Films Hallmark à venir: liste complète des nouveaux titres et dates de première

The Baker’s Son – Samedi 12 juin, 21 h HNE

Avec: Eloise Mumford et Brant Daugherty

Matt (Daugherty), le boulanger local dans la petite communauté insulaire de Windward, développe une connexion avec un danseur de ballet qui visite la ville. Bientôt, sa passion pour elle transparaît dans son travail, faisant passer son pain «de fade à brillant», ravissant les citadins et attirant les touristes, ce qui contribue à dynamiser tout le monde autour de lui. Mais, lorsque le danseur part, Matt est hors de lui et sa cuisson spectaculaire en prend un coup, alors la communauté tente de trouver une autre femme pour l’aider à l’inspirer. Dans le processus, cependant, ils oublient tous Annie (Mumford), le propriétaire du café local qui a toujours été le meilleur ami et confident de Matt.

Les fans reconnaîtront probablement Eloise Mumford des films Hallmark Christmas comme Just in Time for Christmas et A Veteran’s Christmas, tandis que Brant Daugherty a également joué dans Mingle All the Way et le film Hallmark Movies & Mysteries Timeless Love. Ce sera leur premier film Hallmark ensemble, et nous avons hâte de voir ce qu’il nous apprend sur la vie!