Films, Jennifer Lopez, ‘Selena’, .

Trouvez un film avec notre liste hebdomadaire de films classiques, de films cultes, de festivals de films, etc., diffusés en ligne ou à venir dans un cinéma, un drive-in, un pop-up ou un toit près de chez vous.

“Demoiselles d’honneur”

Projections du 10e anniversaire de cette comédie classée R de 2011 avec Maya Rudolph en future mariée et Kristen Wiig en BFF et demoiselle d’honneur. Avec Rose Byrne, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey et Ellie Kemper.

Fathom Events, divers théâtres locaux (voir site Internet). 15 h et 19 h dimanche 6 juin; 19 h du mercredi au jeudi 9 et 10 juin. 15 $ ; achat à l’avance requis. fathomevents.com

« Casablanca »

Humphrey Bogart incarne le cynique propriétaire de boîte de nuit Rick et Ingrid Bergman est la femme qui lui a brisé le cœur dans ce conte de romance et d’intrigue oscarisé réalisé par Michael Curtiz en 1942. Avec Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre et Dooley Wilson. Présenté en 35mm.

Le Hollywood Legion Theatre au Post 43, 2035 N. Highland Ave., Hollywood. 14 h le dimanche 6 juin. 14 $-20 $; achat à l’avance requis. hollywoodlegiontheater.com

« Danse sale »

Une adolescente timide (Jennifer Grey) rencontre un professeur de danse musclé (Patrick Swayze) dans un complexe des Catskills en 1963 dans cette romance pleine de mélodies de 1987.

Hollywood Legion Theatre Drive-in, 2035 N. Highland Ave., Hollywood. 20 h 30 le jeudi 10 juin. 65 $ par véhicule achat à l’avance requis. hollywoodlegiontheater.com

“Conduire”

Ryan Gosling incarne un cascadeur hollywoodien qui travaille au noir en tant que wheelman dans l’hommage atmosphérique 2011 du réalisateur Nicolas Winding Refn aux thrillers policiers des années 1980. Avec Carey Mulligan, Bryan Cranston, Christina Hendricks, Ron Perlman, Oscar Isaac et Albert Brooks.

Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E Franklin Ave., parking, El Segundo. 22 h 30 le samedi 6 juin. 19,50 $ à 26 $; 18 ans et plus; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

“Le cinquième élément”

Bruce Willis est le héros, Gary Oldman est le méchant, Chris Tucker est le soulagement comique et Milla Jovovich est le dernier espoir de l’humanité dans l’époustouflant conte de science-fiction/action de 1997 de Luc Besson.

Brain Dead Studios au Silent Movie Theater, 611 N. Fairfax Ave., LA 20 h le vendredi 4 juin; 17 h samedi 5 juin. 12 $; achat à l’avance requis. studios.wearebraindead.com

« Temps rapides à Ridgemont High »

Une multitude de futures stars – dont Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates, Judge Reinhold, Nicolas Cage, Eric Stoltz, Forest Whitaker et Anthony Edwards – partagent l’écran dans cette comédie de 1982 écrite par Cameron Crowe et réalisé par Amy Heckerling.

Drive-In au Roadium, au Roadium Open Air Market, 2500 W. Redondo Beach Blvd., Torrance. 20 h le samedi 5 juin. 30 $ par voiture; billets également disponibles sur place. eventbrite.com

“Graisse”

John Travolta a des frissons d’Olivia Newton-John, et ils se multiplient, dans cette romance musicale à succès de 1978 basée sur le spectacle de Broadway sur deux adolescents amoureux dans les années 1950. Avec Jeff Conaway et Stockard Channing.

Films dans votre voiture au Seaside Cinema, parc des expositions du comté de Ventura, 10 Harbour Blvd., Ventura. 19 h 30 le samedi 5 juin. 29 $ par voiture; achat à l’avance requis. concertsinyourcar.com

Festival international du film latino de Los Angeles

L’édition du 20e anniversaire de cette vitrine pour les longs métrages, courts métrages, etc., des États-Unis et du monde entier est une affaire hybride mêlant projections en personne et en ligne et autres programmes.

En personne : TCL Chinese Theatres, 6925 Hollywood Blvd., Hollywood. Jusqu’au dimanche 6 juin. Prix et horaires variés jusqu’au dimanche ; achat à l’avance requis. Horaires et informations sur les événements en ligne sur laliff.org

“Magnolia”

Les vies de personnages disparates se croisent au cours de plusieurs jours dans la fable énigmatique du réalisateur Paul Thomas Anderson de 1999 qui se déroule dans la vallée de San Fernando. Tom Cruise, Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, Ricky Jay, William H. Macy, Alfred Molina, Julianne Moore, John C. Reilly, Jason Robards et Melora Walters étoiles. Avec des chansons d’Aimee Mann.

Secret Movie Club/Million Dollar Theatre, 307 S. Broadway, centre-ville de LA 11 h le samedi 5 juin. 20 $; achat à l’avance requis. secretfilmclub.com

« Ouanga »

L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée dans une restauration en 2015 de ce drame d’horreur en noir et blanc de 1933 tourné en Haïti et en Jamaïque et mettant en vedette l’ancienne actrice de théâtre Fredi Washington en tant que propriétaire de plantation noire / prêtresse vaudou.

Salle de projection virtuelle de l’UCLA Film & Television Archive. 16 h jeudi 10 juin; disponible sur demande jusqu’au 24 juin. Gratuit avec RSVP. cinema.ucla.edu

« Les avant-postes »

Outfest présente cet événement numérique de cinq jours avec des tables rondes étoilées explorant la représentation LGBTQ dans des émissions de télévision telles que “RuPaul’s Drag Race”, “The L Word: Generation Q” et “Star Trek: Discovery”.

Horaires variés, du vendredi 4 juin au mardi 8 juin. Gratuit; dons acceptés. Infos et horaires sur theoutfronts.com

“La chose réelle”

Acropolis Cinema projette le drame romantique en 10 parties de l’auteur japonais Kôji Fukada 2020 conçu pour la télévision sur un vendeur de jouets et la femme mystérieuse qui bouleverse son existence mondaine. Durée : 3 heures 52 minutes, plus entracte. En japonais avec sous-titres anglais.

Lumiere Music Hall, 9036 Wilshire Blvd., Beverly Hills. 19 h 30 du vendredi au samedi 4 et 5 juin ; 14 h le dimanche 6 juin. 15 $-18 $. acropoliscinema.com

“Séléna”

Jennifer Lopez donne une performance de star en tant que chanteuse Tejano bien-aimée mais malheureuse dans ce bio-drame de 1997 écrit et réalisé par Gregory Nava. Edward James Olmos, Constance Marie et Lupe Ontiveros sont également à l’affiche.

Rooftop Cinema Club présente le Drive-In à l’aéroport de Santa Monica, 3233 Donald Douglas Loop S., Santa Monica; 32 $ pour deux, 45 $ pour trois ou plus; 8 ans et moins, gratuit; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

“En haut”

Une personne âgée curmudgeonly exprimée par Ed Asner attache des milliers de ballons à sa maison et s’envole à la recherche d’aventures dans ce film d’animation de 2009 de Pixar.

Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E Franklin Ave., parking, El Segundo. 16h30. 5 juin. 16$-25$; 18 ans et plus; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

