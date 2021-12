Films romantiques populaires en franchise quittant Netflix en janvier

Toutes les bonnes choses ont une fin, même la série Netflix de The Twilight Saga. Le géant du streaming marquera le début d’une nouvelle année d’une manière presque garantie pour bouleverser les abonnés, avec les cinq films Twilight – Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse ( 2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) et The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012) – devraient quitter Netflix en janvier 2022. Leur départ intervient six mois seulement après l’arrivée de la franchise Twilight complète. la bibliothèque de streaming en juillet.

La collection complète de films Twilight devrait quitter la bibliothèque de streaming Netflix le samedi 15 décembre, ce qui signifie que les fans des films ont maintenant moins d’un mois pour s’adapter à une dernière frénésie. Leurs départs ont été confirmés avec la sortie des titres entrants et sortants de Netflix pour janvier 2022. Bien que les films Twilight soient les seuls titres à partir du 15 janvier, ils ne sont pas les seuls à sortir ce mois-ci. Janvier sera également marqué par les sorties de Dr. Seuss’ The Lorax, The Shannara Chronicles et Cloud Atlas, parmi tant d’autres.

Lorsque la franchise de cinq films est arrivée sur Netflix en juillet, ils ont immédiatement été un succès. En quelques jours seulement, les cinq films ont atteint le Top 10, le premier film de Twilight prenant la troisième place, où il est resté plusieurs jours, le 20 juillet. Le film n’est arrivé que derrière les nouvelles saisons de Virgin River. et je ne l’ai jamais fait. Au cours de la même période, New Moon a atteint le numéro 6, avec Eclipse et Breaking Dawn: Part 1 immédiatement après et Breaking Dawn: Part 2 au numéro 10. Les films sont restés dans le Top 10 pendant des semaines, bien qu’ils soient depuis tombés au milieu la sortie de nouvelles séries et films à succès.

Sortis entre 2008 et 2012, les cinq films suivent Bella Swan (Kristen Stewart) alors qu’elle déménage pour vivre avec son père à Forks, Washington. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Edwards Cullen (Robert Pattinson), dont elle découvre bientôt qu’il est un vampire. Les deux tombent rapidement amoureux, mais leur relation est confrontée à des défis non seulement d’autres forces surnaturelles, mais aussi d’un triangle amoureux comprenant Jacob Black (Taylor Lautner), qui est lui-même un loup-garou.

La série de films a non seulement fait des stars de la liste A de Stewart, Pattinson et Lautner et a rapporté 3,3 milliards de dollars au box-office, ce qui en fait l’une des franchises pour jeunes adultes les plus réussies de tous les temps, mais a cimenté sa place est un classique culte. Bien qu’aucun autre film n’ait été réalisé après The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 en 2012, l’auteur Stephanie Meyer a publié en 2020 Midnight Sun, un récit de la saga narrée par Edward. Plus tard cette année-là, Meyer a confirmé dans une interview avec USA Today qu' »il y a deux autres livres que je pense dans le monde que je veux écrire ». Alors que Meyer a déclaré que les suivis ne sont pas les prochains sur sa liste de choses à faire, elle a déclaré qu’elle les avait « décrits et écrit un chapitre, je pense au premier ».

Les cinq films de Twilight seront disponibles en streaming jusqu’au vendredi 15 janvier, après quoi ils cesseront d’exister dans la bibliothèque de streaming Netflix. Leur départ laissera place à une longue liste de nouveaux titres à destination du streamer le mois prochain. Vous pouvez consulter la gamme complète de Netflix de janvier 2022 en cliquant ici.