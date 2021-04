Films Transformers à venir: tous les films et retombées en cours

En janvier 2020, Deadline a rendu compte de la création d’un film dérivé basé sur la propriété Beast Wars, qui serait développé par James Vanderbilt (Murder Mystery). L’un des aspects les plus fascinants de cette histoire, outre le fait qu’Optimus Primal, Cheetor, Rhinox, Megatron et le reste des transformateurs fous à base d’animaux ont enfin leur journée, est le fait que Vanderbilt aurait travaillé sur le film depuis avril 2019. Cependant, les détails restent encore flous pour le moment, mais j’espère que plus sera révélé alors que la franchise Transformers continue de prendre de l’ampleur.