Films vidéo Amazon Prime cachés que presque personne n’a vus et qui en valent la peine | Divertissement

L’actualité n’est pas toujours assez satisfaisante pour y passer du temps, mais, si vous plongez dans les catalogues des plateformes de streaming, vous pouvez toujours trouver de bons films oubliés depuis longtemps ou passés très inaperçus.

Comme pour les films cachés de Netflix, dans Prime Video, nous trouvons également un fonds de catalogue très étendu, parfois même avec de grands classiques ou des longs métrages nationaux à petit budget. C’est pourquoi c’est l’un des services que les utilisateurs apprécient le plus, bien que tout son contenu ne soit pas toujours atteint.

La L’engagement de Prime Video pour le cinéma C’est plus que clair et lorsque vous jetez un œil au rapport que nous avons préparé, vous comprendrez à quel point il fait partie des meilleurs services dans ce domaine.

Dans ce rapport, nous allons énumérer quelques des films qui vous intéresseront sûrement et nous vous expliquons les raisons pour lesquelles cela vaut la peine de les approcher. Êtes-vous prêt à les rencontrer? La meilleure chose est que vous en preniez note.

Table des matières

Tension dans le circuit

David Cronenberg est l’un des réalisateurs les plus intéressants des dernières décennies et il a su se tailler une place une carrière unique dans le monde du cinéma fantastique avec des films comme Videodrome, La mosca ou Scanners. Le fait est que certains de ses longs métrages ont à peine été vus en raison du manque de voyages commerciaux en Espagne.

La tension dans le circuit est l’un des meilleurs exemples, une histoire qui n’a rien à voir avec le genre qui l’a rendu célèbre et qui se concentre sur l’amour des voitures et la vitesse que le réalisateur a Canadien. Ce n’est pas l’une de ses œuvres les plus réussies, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes un fan du cinéma de Cronenberg sans avoir vu tout ce qui s’offre à vous. Vous l’avez dans ce lien.

13 tueurs

Takashi Miike tourne beaucoup de films, trop, et de temps en temps il nous en donne un très intéressant comme 13 meurtriers. À cette occasion Il est parti d’un classique de 1963 qu’il a su mettre dans son domaine pour montrer une vision du Japon féodal et le peu de pitié de certains personnages.

Le samouraï protagoniste de 13 assassins parvient à former un groupe de compagnons impitoyables avec qui il tentera de mettre fin à la vie d’un tyran, bien que pour cela ils doivent faire face à leur nombreuse escorte et créer le plan parfait. C’est un film bourré d’action avec lequel vous pouvez vous divertir à tout moment et qui rappelle également d’autres classiques. Vous l’avez sur Prime Video.

Outrage

Takeshi Kitano est un nom incontournable pour les amateurs de films de gangsters. Connu également pour d’autres œuvres, le genre yakuza est l’endroit où il a réalisé certains de ses plus grands succès et dans Prime Video, vous pouvez trouver sa saga Outrage, avec le premier film et deux autres suites pour ceux qui aiment la violence sèche et les durs.

L’indignation se concentre sur la lutte pour le pouvoir du protagoniste et de sa bande dans un film plein de fusillades avec d’autres yakuzas et tout ce que l’on peut attendre de ce genre : meurtres, pots-de-vin, braquages… Sans être l’une de ses œuvres les plus réussies, on retrouve dans cette série de longs métrages un réalisateur au style très épuré qui continue de s’amuser avec les histoires.

Narc

Nous sommes maintenant confrontés à un film policier tourné avec un petit budget mais fonctionne parfaitement. Parfois, nous trouvons des surprises cachées dans les catalogues des plateformes et c’est un bon exemple de ce qui se passe dans Prime Video : des petits bijoux qui surpassent en qualité les grands titres qui sont ainsi annoncés.

Il n’y a rien d’étonnant à propos de la prémisse de Narc : un policier doit enquêter sur le meurtre d’un collègue qui travaillait sous couverture. Mais, quand il commence à creuser plus profondément, il se rend compte qu’il ne peut pas faire confiance à qui il pensait. Et vous, en tant que spectateur, n’en aurez peut-être pas besoin non plus lorsque vous vous présenterez devant Narc sur Prime Video.

Vite vite

Bien qu’à l’époque était l’un des grands titres de 1981, les nouvelles générations connaissent à peine Quick Quick, l’un des films phares du cinéma dit quinqui. Cela a été réalisé par Carlos Saura avec des acteurs non professionnels et le tournage était plein de situations qui seraient aujourd’hui inaccessibles. Tout ne doit pas être collé au présent et revenir à ces titres en vaut la peine.

Vite vite, c’est l’histoire de quatre amis et les crimes qu’ils commettent poussés par la drogue, une situation sociale défavorisée et le contexte. Au rythme de la musique, ce film qui a remporté l’Ours d’or au Festival de Berlin est une histoire divertissante qui sert à se rapprocher d’un genre très important dans notre pays, et le tout sous une direction impeccable.

de grande hauteur

Aussi connu sous le nom de Gratte-ciel, il s’agit de l’adaptation cinématographique d’un grand roman de JG Ballard, dont l’auteur Cronenberg a adapté Crash et L’Empire du soleil de Spielberg. Pour ceux qui osent avec le cinéma le plus courageux, on retrouve ici un travail de qualification compliquée qui a suscité toutes sortes de réponses et il met en vedette un grand Tom Hiddleston.

High-Rise place dans un gigantesque complexe de bâtiments le contexte classique des classes sociales à mesure que les étages avancent. Mais ici, une histoire différente est montrée où l’environnement conduit à la démolition de ce que nous comprenons comme la société pour laisser sortir le côté le plus sauvage des locataires. C’est un film excessif que vous devriez voir sur Prime Video, même si nous vous prévenons que ce n’est pas pour tout le monde.

Europe une

Si vous recherchez un film de science-fiction plus classique et confortable à regarder, Europa One peut être une option plus appropriée. Nous aimons tous monter un film comme celui-ci de temps en temps, surtout s’il a un certain originalité qui bat le budget serré dont il souffre. Un thriller dans l’espace ? C’est certainement le meilleur moment pour en profiter.

Le principe est basé sur la mission vers une lune de Jupiter réalisée par une équipe de six astronautes. En route vers l’Europe pour trouver la vie extraterrestre Il y a un problème de communication avec la Terre et vous vous sentez isolé, mais êtes-vous seul ? L’un d’entre eux veut-il que la mission échoue ? Voici quelques divertissements vraiment sympas à regarder si vous êtes un fan de science-fiction.

La race humaine

Comme s’il s’agissait d’un chapitre spécial d’une série de science-fiction, La prémisse de The Human Race est née d’un événement inhabituel que les protagonistes devront clarifier, s’ils survivent. La science-fiction vient parfois de propositions très différentes de celles attendues et dans Prime Video les exemples sont nombreux.

Dans The Human Race, vous faites partie de enlèvement de 80 personnes en tous genres qui doivent rivaliser les unes avec les autres s’ils ne veulent pas mourir. Une histoire qui semble familière et qui suit son propre chemin dans un long métrage qui privilégie l’originalité avant tout, même si ce n’est pas aussi bon qu’il le pourrait avec ce synopsis.

Séance sauvage

Dans Prime Video, nous trouvons également un espace pour les documentaires et, si vous aimez le cinéma, vous ne pouvez pas manquer Wild Session. C’est l’un de ces documentaires que le meilleur est voir avec un stylo et du papier, car vous allez noter une multitude de titres et des noms à rechercher (et à apprécier) plus tard.

La session sauvage est un tournée du cinéma à petit budget ou alternatif qui a fait ses débuts en Espagne entre les années 60 et 80. De la terreur aux comédies érotiques ou western, il y a eu beaucoup de films aujourd’hui oubliés, mais sur lesquels il vaudrait la peine de revenir. De plus, certains noms bien connus semblent donner leur avis ou recommander des titres.

Un Italien en Norvège

Comme il faut finir avec un bon goût en bouche, nous le faisons avec une comédie de ceux qui réussissent toujours à vous faire sourire. Un Italien en Norvège est une histoire à petit budget, mais dont le thème est international et parvient à nous rappeler de ne pas se laisser emporter par les grands titres quand on veut bien faire les choses.

L’histoire d’Un Italien en Norvège est celle de un fonctionnaire qui a toujours rêvé de ce métier, qui aime sa vie, mais qui est victime d’un processus de l’État de licencier des fonctionnaires. A partir de ce moment, il s’accroche coûte que coûte à son travail, même s’il est muté en Norvège ou essaie de lui rendre la vie misérable. Mettez-le sur Prime Video, vous l’apprécierez.