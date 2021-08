Fils de détresse: Wanderlust laisse les artisans dans le désert

Au moins, il devrait y avoir un recensement pour déterminer combien d’Indiens travaillent dans l’artisanat, jusqu’à la dernière femme qui file le fil et le dernier homme qui tanne le cuir pour Kolhapuris. (Image représentative)

Le débat autour de la ligne Sabyasachi Mukherjee-H&M, Wanderlust, a ravivé la vieille question de l’agence des artisans traditionnels sur leur design et leur vocabulaire esthétique. Même si un certain nombre de traditions indiennes d’artisanat et de tissage à la main bénéficient d’une protection dans le cadre des indicateurs géographiques (IG), l’applicabilité des étiquettes IG reste faible.

Ainsi, lorsque l’un des designers les plus connus d’Inde collabore avec une marque mondiale de mode rapide pour lancer une ligne de vêtements imitant l’esthétique vieillie des impressions de blocs de Sanganeri, les imprimeurs de blocs d’origine ont peu de recours contre cela. Les organisations artisanales se sont réunies pour exprimer leur protestation contre l’appropriation des motifs Sanganeri pour les vêtements imprimés numériquement. Malheureusement, c’est le plus loin qu’ils ont pu aller, du moins pour l’instant.

Les difficultés des artisans indiens sont compréhensibles. Ils doivent redoubler d’efforts pour survivre dans un marché inondé de répliques bon marché qui sont de plus en plus difficiles à distinguer pour les clients de la réalité. Il serait peut-être excessif de s’attendre à ce qu’ils défient légalement chaque délinquant s’épanouissant à leurs dépens.

La réponse de Mukherjee à la lettre ouverte des organisations artisanales parle d’un effet de « ruissellement », où les consommateurs du marché de masse d’aujourd’hui pourraient évoluer en acheteurs de luxe artisanal au fil du temps. La sophistique de cet argument réside dans le fait qu’il s’applique au pouvoir d’achat, et non au goût. Il est fallacieux de dire qu’un consommateur qui peut se permettre des vêtements au prix de Rs 9 999 doit évoluer d’une manière ou d’une autre pour pouvoir acheter un sari imprimé à la main pour Rs 2 200. L’ironie est particulièrement frappante à un moment où la ligne Wanderlust se vend dans les minutes qui suivent son lancement, tandis que l’imprimante Sanganeri doit négocier avec les clients sur WhatsApp juste pour vendre des mètres à 250 Rs le mètre. La pandémie a perturbé le calendrier des expositions d’artisanat et les artisans doivent chercher des acheteurs par d’autres canaux.

Des créateurs sans scrupules et des consommateurs sans méfiance sont deux raisons qui expliquent le triste état des moyens de subsistance de l’artisanat. Un autre est l’apathie du gouvernement envers les griefs des artisans indiens. Le lobby des métiers à tisser est puissant et, en 2015, il y a eu un buzz autour de la suppression par le gouvernement de la loi sur la réservation des métiers à tisser, qui interdit l’utilisation de motifs de métiers à tisser dans les imitateurs fabriqués à la machine. La loi a été sauvée grâce à un discours animé au Parlement du député Kirron Kher, qui a fixé le nombre d’artisans à tisser à la main à 4,3 millions. Cependant, presque tous les tissages indiens sont aujourd’hui reproduits sur des métiers à tisser, et la loi ne reste que sur papier.

En juillet 2020, le gouvernement a démantelé le All India Handloom Board qui était, avec 88 artisans membres de tout le pays, le seul mécanisme de dialogue direct entre les artisans et le gouvernement. La raison invoquée était que le conseil d’administration était devenu inefficace et était truffé d’intermédiaires. Si cela était vrai, cela n’aurait pu être qu’une occasion de rajeunir le conseil d’administration en faisant appel aux véritables intervenants. La collection Wanderlust illustre simplement l’abandon des artisans par l’État et le marché. Il est temps de corriger le cours. Nous pourrions commencer par une enquête pour constituer un registre définitif des artisans traditionnels. Au moins, il devrait y avoir un recensement pour déterminer combien d’Indiens travaillent dans l’artisanat, jusqu’à la dernière femme qui file le fil et le dernier homme qui tanne le cuir pour Kolhapuris.

