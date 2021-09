Fils de feu le rappeur de Houston Big T en soins intensifs après une fusillade

Le fils du regretté rappeur de Houston Big T est en soins intensifs après avoir été abattu la semaine dernière.

Jason Grays, 27 ans, a été blessé après une bagarre pour une place de parking dans un complexe d’appartements à Houston, selon des informations. Son père, Big T, a chanté le refrain du hit de 1999 de Lil’ Troy, “Wanna Be a Baller”. Big T est décédé en 2018 d’une apparente crise cardiaque à l’âge de 52 ans.

Selon la police de Houston, Grays et un homme non identifié se sont bagarrés dans le complexe d’appartements. Grays aurait frappé l’homme au visage. L’homme est entré dans un appartement et en est ressorti avec une arme de poing et a commencé à tirer. Les enquêteurs disent que l’une des balles a touché Grays au visage. Il a été emmené dans un hôpital local pour y être soigné.

Sa mère, Melanie Bryant, dit qu’elle n’a pas pu voir son fils depuis l’incident. “C’est insensé”, a-t-elle déclaré à la chaîne d’information télévisée. « Une fois que quelque chose est devenu incontrôlable et incontrôlable, la première chose que vous atteignez est une arme à feu ? Avant d’en prendre un, si vous aviez une seconde pensée pour noter que cela pourrait tuer [or] impact sur la vie de cette personne et sur la vie de la personne que vous avez détruite.

La police dit qu’elle sait qui est le suspect, mais personne n’a été arrêté en lien avec la fusillade du fils de Big T.

« Nous avons son nom. Nous le recherchons maintenant », a déclaré le lieutenant Emanuel Pavel du département de police de Houston. « Nous avons son numéro de téléphone. Nous essayons de l’amener à se rendre. La famille de Grays a mis en place une page GoFundMe pour aider avec les dépenses médicales liées à la fusillade. Jusqu’à présent, la famille a amassé environ 500 $.

Big T était surtout connu pour avoir rappé le refrain de “Wanna Be a Baller”. Mais le rappeur de Houston a sorti ses propres albums dont Power Move et Million Dollar Hooks en 2000 et 2001, respectivement.