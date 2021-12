Fils de Vicente Fernández, avoue que « c’était un cauchemar »

1/4

Vicente Fernández était également connu comme le roi | .

El Charro de Huentitán était un autre de ses surnoms | PA

Don Vicente Fernández était très aimé de tout le Mexique | . | .

Vicente Fernández, en plus d’être chanteur, était aussi acteur | .

Même si c’était inévitable, le match de Vicente Fernández a provoqué une grande agitation parmi ses fans, en particulier dans sa famille, l’un de ses fils a avoué qu’il avait été tout un cauchemar.

Après quatre mois de lutte intense, pour que la vie du Charro de Huentitán puisse continuer parmi nous, son combat n’a pas eu une fin heureuse, surtout pour ses proches qui avec toute la douleur dans leur cœur ont dû allumer cette célébrité musicale régionale mexicaine .

Pour Doña Cuquita, épouse de Vicente Fernández et mère de ses enfants, ce fut un départ extrêmement douloureux et il en fut de même pour ses enfants.

Il a été Alexandre Fernández qui accompagnait sa mère tout au long de la veillée corporelle, était chargée de la prendre par le bras et de l’accompagner lors de son départ officiel devant ses admirateurs et le public qui l’adorait tant.

Cela peut vous intéresser : Vicente Fernández Jr et Mara Patricia, ensemble ? Les retrouvailles

L’interprète de « Me Dediqué a Perderte » a assuré que cela avait été un cauchemar non seulement pour lui mais aussi pour la famille, en raison de tout le processus qu’ils ont traversé pendant ces quatre mois, puisque diverses procédures étaient en cours. sur le chanteur de rester en vie.

Vicente Fernández et sa femme Doña Cuquita | Instagram

Il a également mentionné que ses parents avaient été ceux qui avaient mis le plus d’enthousiasme dans le processus, il admire sûrement ses parents pour la force qu’ils avaient, il a également ajouté que même si Don Vicente Fernández Je leur apprends à être forts, ce genre de situations est difficile à surmonter.

Pendant tout le processus et les mois où Don Chente a été hospitalisé, seule la famille était celle qui était consciente de la réalité de sa situation, quelque chose qui devait sans aucun doute être encore plus douloureux et compliqué, du fait qu’il n’a pas dit n’importe qui.

Les funérailles du chanteur qui a interprété des tubes comme « Por Tu Maldito Amor », « Acá Entre Nos » et « A Mi Manera » ont eu lieu dans son célèbre ranch « Les trois poulains« Ses enfants et sa femme ont une fois de plus réalisé l’immense amour que son public éprouvait pour lui.

En effet, une fois le char traversé la VFG Arena après avoir été voilé, pour se rendre à sa dernière demeure dans son ranch, ses fans ont eu l’occasion de dire au revoir à leur idole connue pour sa musique mais aussi pour ses films.

Comme prévu, de grandes personnalités ont accompagné la famille Fernández pendant la veillée, parmi lesquelles la famille Aguilar, Aida Cuevas et José Manuel Figueroa ne pouvaient être absents.