Fils préféré : Hideki Matsuyama, remporte le championnat Zozo, la première étape du PGA Tour au Japon

N°1 mondial, le swing de golf « à l’ancienne » tournant dans un tonneau de Jin Young Ko

Pour un homme qui aime voler sous le radar, le championnat Zozo de la semaine dernière a constitué un défi de taille. Petite pitié, donc, que Hideki Matsuyama, le joueur japonais réticent et champion des Masters, ait déjà un entraînement à la hauteur des attentes d’une nation folle de golf, dans une épreuve disputée à domicile. Et si le souvenir de sa dernière sortie – les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au cours desquels Matysuyama a été éliminé en séries éliminatoires – fait toujours mal, alors le joueur de 26 ans a certainement utilisé la quasi-victoire comme inspiration pour jouer de son mieux. Comme nous l’avons vu au cours des dernières saisons, lorsque l’homme avec la pause au sommet de son élan arrière commence à chanter, il est alors très difficile à blâmer et presque impossible à suivre. Je n’ai pas été surpris lorsqu’après avoir percé un œillère le dernier jour pour arracher la tête, Matsuyama a juste attrapé le titre et a appuyé sur le gaz, le mettant loin de la portée du peloton de poursuite.

Pour les détracteurs qui pourraient pointer vers un champ moins que plein ; il n’y a rien de tel sur le PGA Tour ces jours-ci. Avec des joueurs de haut niveau comme le médaillé d’or aux Jeux olympiques Xander Schauffele (qui a remporté la couronne tant désirée par Matsuyama), un Rickie Fowler renaissant – qui a finalement signalé un retour à la forme en remportant presque la Coupe CJ à Las Vegas récemment – ​​parmi un assortiment de top- joueurs classés, ce n’était guère une promenade dans le parc pour Matsuyama. Surtout parce que l’événement était au Japon – l’avantage à domicile fonctionne dans l’autre sens ici. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la pression sociale unique à laquelle les Japonais sont confrontés pour réussir, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le pays, la victoire de Matsuyama était une affirmation spectaculaire de la maturité du joueur. Avec ce singe sur le dos, ne soyez pas surpris s’il pleure maintenant.

Fowler a failli remporter la Coupe CJ, et cela après presque deux saisons dans le froid au cours desquelles le jeune joueur a travaillé son élan de golf, est formidable à voir. Fowler fait appel au jeu pour les millennials – le jeu a besoin de lui presque autant qu’il a besoin du jeu.

Ensuite, en vérifiant l’Ordre du mérite de la LPGA, j’ai été surpris de voir que la Coréenne Jin Young Ko a remporté la Race to CME et a terminé la saison en tant que golfeuse la mieux classée au monde. Maintenant, j’admets que je consulte le site de la LPGA non seulement pour me tenir au courant des nouvelles et des événements, mais aussi pour voir les joueurs émergents dont je pourrais regarder les swings de golf. La seule chose que j’ai compris il y a longtemps, c’est que c’est une bien meilleure idée de regarder les femmes pro pour avoir une idée du rythme et du tempo du swing de golf que les hommes, qui, au moins depuis quelques années, frappent la balle. Pour ceux qui ne souscrivent pas à cette ligne de pensée, puis-je suggérer un rapide coup d’œil au swing de golf de Ko, et pas seulement pour les raisons que j’ai mentionnées.

Ko a une action unique, calquée sur ce que les vieux pros écossais disaient à propos de « tourner dans un tonneau ». Elle reste absolument centrée sur la balle de golf tout au long du swing ; son poids ne dépasse jamais l’intérieur de ses pieds de chaque côté et l’angle de sa colonne vertébrale reste incroyablement constant. Je ne conseillerais pas d’essayer de copier le swing de Ko : elle a évidemment une force incroyable au bas du corps pour pouvoir se balancer comme elle le fait. Mais c’est une excellente illustration de la façon dont la technique de swing à laquelle vous souscrivez n’a plus d’importance – peu importe et quelle que soit la manière dont vous swinguez, faites simplement le travail. Régulièrement.

C’est aussi un bon moment pour remettre votre swing en forme ; avec de magnifiques journées d’avant-hiver dans la capitale, et cet endroit idéal de l’année où tout ce que vous voulez faire est de sortir et de jouer.

J’ai traversé une période difficile ces derniers temps en ce qui concerne la notation – une bataille qui m’a amené à jongler entre mes anciens clubs de cuivre au béryllium Ping Zing, mes Titleist AP2 modernes et maintenant de retour à mes MB TaylorMade – à la recherche de clubs qui récupéreront mon mojo. Finalement, cela m’est venu il y a quelques jours en regardant le swing de Ko : je ne peux pas rester aussi stable sur le ballon, mais si j’essaie juste de regarder le ballon, jusqu’à ce qu’il soit parti, alors au moins il arrive quelque part ! Je sais, nous avons entendu cela un million de fois, mais au golf, ce sont les choses simples que nous oublions, et ce sont les petites choses qui font une énorme différence. Alors que la saison de golf d’entreprise commence, j’espère que, comme vous tous, je publierai la pause imposée par le covid, ce sera bien.

Dans un tout autre registre, je suis récemment tombé sur des nouvelles de la réouverture de Maurice aux touristes indiens. Pour ceux qui n’ont jamais joué au golf dans les archipels de l’océan Indien, je ne saurais trop insister sur les références golfiques des Seychelles et de l’île Maurice. Les deux sont des Valhallas, regorgeant de toutes sortes de terrains de golf et de centres de vacances, mais l’île Maurice est nettement moins chère à visiter et à jouer. La nation insulaire est aussi, un peu bizarrement, familière aux Indiens qui se trouvent dans un pays étranger largement peuplé par la diaspora indienne. Je vais m’arrêter ici – les voyages de golf dans ces régions ont besoin d’un compte rendu qui leur est propre. En sortant de cette rêverie, je me demande si je ne fais pas de mal en rêvant de rejouer au golf sur des rivages étrangers. Les doigts entrelacés les gens.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.