Filter Coffee Co. met en sac le mandat numérique de Olay India

Filter Coffee Co., une agence numérique à service complet, a rempli le mandat de marketing numérique d’Olay India. Le mandat comprend la gestion du marketing et de la stratégie numériques de la marque ainsi que la gestion des médias sociaux, la production de contenu, le contenu de commerce électronique, la stratégie et la conservation sur toutes les plateformes. Le compte a été remporté par Filter Coffee Co. dans un pitch multi-agences.

«Nous avons une bonne part d’expérience de travail avec des marques haut de gamme ainsi qu’une centrale d’esprits immensément talentueux, nous sommes donc convaincus que nous serons en mesure de répondre à leurs attentes. Les idées créatives de Filter Coffee Co. résonnent avec la vision de la marque et nous sommes impatients de travailler avec Olay India car elle a tout son potentiel et mérite de devenir une marque influente dans la sphère numérique. Attendez-vous à une relation à long terme », a déclaré Anuja Deora Sanctis, fondatrice et PDG de Filter Coffee Co..

« L’équipe créative semble résonner avec la vision de la marque. Je suis convaincu qu’ils ont les bonnes mains pour nous aider à établir encore plus notre présence en ligne. Ce sera une excellente collaboration, alors je l’attends avec impatience », a ajouté Debraj Paul, porte-parole d’Olay India, à propos de l’association avec l’agence.

Olay India, lancé par Olay sous le groupe P&G en 2007, est une marque de soins de la peau établie dans le pays. S’adressant aux femmes, la marque a réussi à rester pertinente dans l’industrie de la beauté depuis plus d’une décennie. Au fil des années, elle a constamment conçu une large gamme de produits de qualité. Des crèmes de jour et des crèmes éclaircissantes aux crèmes et sérums BB/CC, ils ont couvert tout ce qui concerne les soins de la peau. Certaines de leurs collections renommées comme Olay Regenerist et Olay Total Effects ont attiré une attention considérable.

