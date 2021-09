Filtered Tobey et Andrew seront dans la 2ème bande-annonce

Spider-Man : Filtered Tobey et Andrew seront dans le 2e trailer | .

Depuis que la première bande-annonce de Spider-Man No Way Home est apparue sur Internet, la rumeur disait qu’elle réapparaîtrait Toby McGuire et Andrew Garfield le précédent Spider-Man, cependant, en avance Sony a décidé d’inclure un seul des anciens ennemis du premier des hommes-araignées : le docteur Octopus.

Jusqu’à présent, il s’agit de la bande-annonce la plus regardée de l’histoire avec plus de 355 millions de vues en seulement 24 heures et le moment est peut-être venu de battre ce record, car les fuites d’informations assurent que Tobey et André Ils seront de retour pour la deuxième bande-annonce du film.

Fuites sur grand écran, est le compte rendu des fuites qui a été commandé pour révéler que ces deux vieux Spider-Man arriveront avec le nouveau Tom Holland, afin que nous puissions éventuellement observer les trois Super héros ensemble à la fin de la deuxième bande-annonce.

Pour l’instant on ne sait pas quand sortira cette avancée cinématographique, cependant, beaucoup espèrent que les deux acteurs reviendront sur les écrans dans ce divertissement pour découvrir pour la première fois les voyages entre univers des personnages de merveille.

De plus, on dit aussi qu’à part Alfred Molina qui joue le docteur poulpe il est possible que le Lutin vert interpreté par Willem Dafoe.

Nous ne savons pas si ces informations sont réellement correctes, mais on pense également que le retour à Jaime Fox qui a donné vie à ÉlectroAu cas où cela serait réel, nous aurions un tiers de méchants, un pour chacun des Spider-Mans.

Cette fois le Docteur étrange de Benedict Cumberbatch arrivera à nouveau pour soutenir l’homme masqué.



Une hypothèse de ce à quoi ressembleraient les 3 Spider-men ensemble.

Ce n’est toujours pas confirmé, c’est à 100%, cependant, il a également été divulgué que Matt Murdock plus connu sous le nom de Daredevil arriverait comme l’avocat qui défendra Peter Parker.

Réalisé par John Whats, ce film sortira en salles le 17 décembre dans votre cinéma le plus proche.

Éstas teorías podrían sonar un poco alocada y quizás demasiado exageradas sin embargo cabe todavía la posibilidad de que sea cierto te podrías imaginar qué es lo que sucedería si hicieran esta mezcla tan interesante podría resultar algo grandioso incluso podría ser una de las películas mejor recibidas en los dernières années.

Nous devons continuer à attendre et à profiter de chacun des contenus qui sont révélés sur ce film qui sera sûrement génial et parfait pour terminer cette année 2021.