Filthy Animals Heist Simulator élabore le plan parfait et s’éloigne de Big Indie

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à organiser des pitchs numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante d’expériences de jeu diverses et inédites de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait héberger The Big Indie Pitch (édition PC + console) à Pocket Gamer Connects Digital NEXT sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee. Un événement que nous avons organisé en partie en raison du talent écrasant des développeurs indépendants en ce moment.

Cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus excitants et intéressants présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges et journalistes les plus établis, 11 se battant pour la couronne. Aussi difficile que soit la compétition, non seulement les juges ont pu se classer parmi les trois premiers, mais ils ont également unanimement attribué le maximum de points à notre vainqueur incontesté. Un exploit rare dans le Big Indie Pitch. Ce gagnant était Filthy Animals Heist Simulator, une comédie remplie de braquages ​​​​basés sur la physique mettant en vedette des animaux anthropomorphes.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

Pour ceux qui ne le savent pas, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir des commentaires précieux sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Filthy Animals Heist Simulator, comme vous le savez déjà, a été le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus non seulement sur Filthy Animals Heist Simulator mais aussi sur nos finalistes de The Big Indie Pitch (PC+Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital NEXT, puis continuez simplement à lire.

1ère place – Filthy Animals Heist Simulator par Pewter Games Studios



Filthy Animals Heist Simulator est un jeu centré sur une équipe d’animaux mutants anthropomorphes qui se sont en quelque sorte impliqués dans un certain nombre de braquages ​​complexes et comiques. Prenant les ordres du savant fou (et chauffeur d’évasion) Tony, les joueurs peuvent habiter l’un des 8 animaux uniques, tous dotés de leurs propres compétences, avant de tenter de réaliser certains des casses les plus audacieux de tous les temps.

Bien sûr, si cela ne suffisait pas, le jeu propose des mécanismes de ragdoll basés sur la physique afin d’ajouter au défi et à la comédie. Parallèlement à cela, il y a aussi une bande-son funky, la possibilité de faire équipe avec jusqu’à 4 de vos amis, et une gamme de mini-jeux et de niveaux bonus. Alors, êtes-vous prêt à peut-être braquer une banque ou voler un train nucléaire ? Que diriez-vous de piller un temple antique ou de vous lancer dans l’espace ? Eh bien, tout est sur la table si vous pouvez y arriver.

2e place – USC: Counterforce par Angry Cat Studios



USC: Counterforce est un titre RPG axé sur l’équipe au tour par tour. Avec une vue de haut en bas, une stratégie et des tactiques inspirées de la science-fiction, et même des cartes entièrement interactives, c’est un jeu qui répond à ce point idéal pour être facile à comprendre et à aborder, mais aussi très tactique et stimulant en même temps .

De plus, le développeur Angry Cat Studios a également une multitude de touches supplémentaires qui promettent d’aider le jeu à se démarquer de la foule. Ceux-ci incluent des mécanismes clairs et sombres, une gamme de mécanismes d’inspiration rétro modernisés pour les fans de stratégie et de RPG d’aujourd’hui, et même une IA grouillante dont vos adversaires extraterrestres profiteront pour essayer de briser vos stratégies,

3ème Place – Univers à Vendre par Tmesis Studio

Situé dans un monde époustouflant inspiré de la bande dessinée, Universe for Sale propose une aventure narrative de science-fiction qui explore la nature profonde et émotionnelle des relations humaines et les défis de l’acceptation de soi. Tout au long de cette expérience, les joueurs suivront les récits et les histoires de l’énigmatique cultiste le Maître et de la vendeuse des univers Lila.

Des étals de rue de Jupiter aux personnages plus grands que nature, et même la possibilité de créer vos propres univers et histoires, Universe for Sale promet d’être une aventure encapsulée pour tous ceux qui souhaitent explorer au-delà de ce qu’ils savent.

