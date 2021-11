La Desalmada : Filtran pourrait revenir avec une deuxième saison | .

La production populaire de Les étoiles, ‘La Desalmada’, a été un succès indéniable dès son lancement, dépassant toutes les attentes que l’on avait de ladite série télévisée qui a suscité la passion du public.

La feuilleton surpassait tous les autres, cela faisait déjà plusieurs années qu’un feuilleton d’amour et de vengeance n’avait pas volé le cœur et l’attention des public mexicain de cette manière.

Depuis sa fin, les utilisateurs ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour demander une suite, demandant tous s’il vous plaît voir José Ron, Livie Brito, Edouard Santamarina, Kimberly dos Ramos, Marjorie de Sousa et Daniel Elbittar dans leurs personnages respectifs.

De plus, beaucoup se sont demandé pourquoi elle ne diffusait pas si elle était très bonne, en plus de ce qu’ils voyaient comme un énorme potentiel pour qu’elle continue et puisse continuer à profiter et à souffrir avec le drame qui y était généré.

Livia Brito défilait sur le tapis rouge de la Grammy latin et elle a exprimé qu’elle avait été invitée pour une deuxième partie de cette telenovela, en plus de cela, elle émuait son public en veillant à ce que le public reçoive ce qu’il veut.



Livia Brito est prête à revenir à une deuxième saison, au cas où ils se coordonneraient pour la produire. | @ Instagram @ Liviabritopes

Elle a commenté ce qui suit lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une deuxième saison : « Vous avez très bien entendu. J’espère que oui, j’espère que Dieu le veut. Je croise les doigts car Univisión, Televisa et güero Castro le veulent. Je dis oui », a déclaré le protagoniste.

Il y a encore une histoire que je peux dévoiler et bien sûr j’atteindrai les écrans à un moment donné, il y a tellement une histoire pour le passé et le futur qui pourrait étendre cet univers.

Cependant, jusqu’à présent, la réalisation d’une deuxième partie de cette telenovela n’a pas été officiellement confirmée, mais bien sûr les participants sont prêts à continuer, même s’il s’agirait de coordonner les dates d’enregistrement pour tous les acteurs, le réalisateur et l’équipe. de réalisation.