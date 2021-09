Filtré deux films Netflix importants des semaines avant leur première | Divertissement

in

Les gens de Netflix ne devraient pas être contents du tout après avoir leaké deux de leurs films les plus attendus d’ici la fin de l’année. La fuite est soupçonnée de provenir de copies envoyées aux festivals.

Même lorsque vous êtes un géant de l’Internet, vous n’êtes pas à l’abri des vols et des fuites. Et sinon dites-le à Netflix, la plus grande plateforme de divertissement audiovisuel au monde, qui vient de le subir dans sa chair.

Nous parlons, en particulier, de deux films Netflix, tous deux apparus sur des sites de téléchargement pirates au cours des dernières heures. Et cela, ce qui est courant, cesse de l’être lorsqu’on vous dit que ces films ne sortiront pas avant plusieurs semaines.

Les pirates auraient réussi à obtenir les versions de projection, qui sont celles destinées à être projetées dans les festivals de cinéma du monde entier.

Le fait est que Ce ne sont pas n’importe quels films, mais des films présentés dans des festivals pour leur potentiel à remporter des prix. De toute la paille qui apparaît sur Netflix, ils ont donné là où ça fait mal, dans des productions avec du poids.

Le premier des filtrés est Le pouvoir du chien, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, dont la date de sortie est le 1er décembre sur Netflix. Bon, ce western circule déjà sur le net.

Et la seconde est The Guilty, avec Jake Gyllenhaal, qui devrait sortir le 1er octobre 2021. Sa description la résume comme un inspecteur de police rétrogradé aux urgences qui essaie de sauver un appelant terrifié dans une journée déchirante de révélations et de calculs.

La filtration est l’oeuvre de groupe de pirates appelé EVO, responsable de nombreuses fuites ces dernières années. Le groupe s’est spécialisé dans le piratage de films, comme on peut le voir.

Gardez à l’esprit que jees deux films piratés seront projetés au Festival international du film de Vancouver, qui a débuté le 9 septembre et durera jusqu’à la fin du mois. Il est donc possible que ce ne soient pas les derniers films qui soient divulgués sur le réseau au cours de ces semaines.