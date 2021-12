Filtré la première vidéo promotionnelle du OnePlus 10 Pro dans laquelle le nouveau module de caméra est apprécié | La technologie

Le OnePlus 10 Pro a été entièrement vu dans une vidéo promotionnelle dans laquelle vous pouvez voir en détail le design du nouvel appareil de la firme asiatique.

Parmi tous les lancements qui nous attendent tout au long de l’année 2022, le OnePlus 10 Pro est l’un des plus attendus. Et, est-ce que cet appareil aurait une série de caractéristiques qui le rendraient le plus approprié pour rivaliser dans le haut de gamme avec d’autres appareils de fabricants tels que Samsung ou Huawei.

Au cours des dernières semaines, ce que nous avons vu, c’est que ce terminal arriverait avec un design intéressant et frappant, OnePlus aurait décidé d’abandonner le design classique de ses caméras arrière et monterait un module tout à fait différent. Les rumeurs et les fuites nous ont permis de connaître cette conception avant le lancement.

Teaser officiel OnePlus 10 Pro 👀pic.twitter.com / WCU7ryxJZ2 – Ben Geskin ☻ (@BenGeskin) 30 décembre 2021

Ce qui a été divulgué aujourd’hui est une vidéo promotionnelle de l’appareil dans laquelle vous pouvez voir en détail la conception du nouveau OnePlus 10 Pro. Tout au long de la vidéo, vous pouvez voir que le même module de caméra qui avait déjà été filtré et, de plus, les capteurs peuvent être vus plus en détail.

Ce module caméra serait composé de capteurs et d’un flash LED bicolore. Sur le devant, nous trouverions un écran de conception très similaire à celui des précédents OnePlus 9 Pro et qui serait perforé dans la partie supérieure gauche pour laisser de la place à l’appareil photo pour les selfies.

Non seulement le design a été vu tout au long de cette journée, mais les spécifications du OnePlus 10 Pro ont également été divulguées après être passées par Geekbench. Ce qui a été vu, c’est qu’il aurait à l’intérieur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et avec, au moins, une version avec 12 Go de RAM.

Et comme les rumeurs suggèrent qu’il aurait une version de ce style, il est fort probable qu’au niveau du stockage, il existe également une version jusqu’à 512 Go. OnePlus ne devrait pas nous faire attendre longtemps pour connaître pleinement son nouvel appareil, puisque tout indique qu’il sera présenté début 2022.