Filtré les données et les spécifications des nouveaux realme X9 et X9 Pro | La technologie

Les données des terminaux que realme a dans le four ont été divulguées, ce sont les realme X9 et X9 Pro. Ils devraient être présentés sous peu et les fuites indiquent qu’ils auront des processeurs Qualcomm et des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés.

L’arrivée du realme GT est imminente, mais il semble que ce terminal ne sera pas le seul que la société chinoise ait entre les mains. Les photos et les spécifications de deux nouveaux appareils de la famille X de realme viennent d’être divulguées. Ces équipes sont le realme X9 et le realme X9 Pro, nous vous disons tous les détails.

L’un d’eux a le slogan “Pro”, il est donc clair dès le départ qu’il est le plus avancé des deux et, par conséquent, nous commencerons par lui. La marque de fabrique de realme est la fabrication d’appareils à un prix compétitif et avec des caractéristiques supérieures à la moyenne, dans le realme X9 Pro, cela est maintenu.

L’intérieur de ce nouvel appareil serait composé d’un processeur signé Qualcomm, le Snapdragon 870. La combinaison du stockage et de la RAM n’a pas encore été révélée, mais compte tenu des mœurs de l’entreprise, il est acceptable de s’attendre à 6 ou 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage.

L’autonomie du realme X9 Pro serait marquée par une batterie d’une capacité de 4 400 mAh et compatible avec une charge rapide de 65W. Cette puissance de charge est vraiment élevée et rivalise avec la technologie de charge des terminaux haut de gamme comme, par exemple, le OnePlus 9 Pro. Quant à l’écran, il aurait une dalle AMOLED de 6,55 pouces et 120 Hz comme taux de rafraîchissement.

Le realme X9 étant une version plus sobre, ne monterait pas un processeur haut de gamme de Qualcomm. Au lieu de cela, il opterait pour le Snapdragon 778G, une puce haut de gamme et avec des performances que sur le papier très bien. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur ce terminal, puisque toute l’attention s’est concentrée sur la version Pro.

Les realme X9 et X9 Pro devraient tous deux prendre en charge le réseau 5G.. De plus, en principe, le prix auquel ils seraient lancés sur le marché serait assez compétitif. La date de présentation n’a pas encore été fixée, mais les rumeurs suggèrent que ce serait en juillet. Dès que nous connaîtrons toutes les données officielles, nous vous le dirons.