Filtré les premières spécifications du Samsung Galaxy S22 | La technologie

Les rumeurs sur les nouveaux terminaux de la famille Samsung Galaxy S22 ont déjà été lancées. Soi-disant ses premières spécifications ont été divulguées et elles seraient les suivantes.

Les rumeurs sur les nouveaux terminaux que Samsung préparerait et qui viendraient remplacer les actuels Galaxy S21 haut de gamme ont commencé. Bien que Samsung ait lancé ce mois-ci ses terminaux les plus intéressants de toute l’année, les regards se tournent vers d’autres plus classiques.

Ce mois d’août a servi de cadre aux utilisateurs pour connaître la nouvelle famille de pliage, Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Bien sûr, ces terminaux ne sont pas arrivés seuls et sont accompagnés des nouveaux écouteurs Galaxy Buds 2, en plus de la smartwatch sportive et classique Galaxy Watch4.

Les informations apparues sur internet ne parlent pas tant de tous les terminaux Samsung Galaxy S22, en fait, elles se concentrent un peu plus sur le supposé Samsung Galaxy S22 Ultra que la firme sud-coréenne s’apprête à lancer sur le marché. aux mêmes dates où nous avons rencontré le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Les données divulguées soulignent que le remplacement arriverait avec des spécifications qui ne seraient pas les meilleures, du moins dans la section photographique. Ce qui a été commenté, c’est que les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus monteraient un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels..

Le Samsung Galaxy S22 ultra augmenterait les mégapixels dans le capteur angulaire et monterait un appareil photo de 108 mégapixels, étant le frère aîné de tous, il monterait également un appareil photo supplémentaire de 12 mégapixels. La fonction de cette caméra est inconnue, bien qu’il soit normal qu’elle soit destinée à être une caméra à zoom.

Les autres données qui sont mélangées sont celles des écrans. Les appareils Samsung monteraient, en principe, des panneaux LPTS pour les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, tandis que le Galaxy S22 Ultra aurait un panneau LTPO. Les diagonales attendues sont les suivantes : 6,06 pouces pour le Galaxy S22, 6,55 pouces pour le Galaxy S22 Plus et 6,81 pouces pour le Galaxy S22 Ultra.

Pour le moment, ce sont les données qui ont été divulguées des nouveaux appareils Samsung, elles n’ont pas encore été officialisées et il est fort probable que nous n’en aurons pas de nouvelles avant janvier 2022. Ce que nous devons faire, c’est attendre et prendre les informations avec une certaine prudence, car jusqu’à ce que Samsung confirme quoi que ce soit, tout est possible.