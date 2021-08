Filtré les spécifications du Honor X20 qui seront présentées très prochainement | La technologie

in

Le Honor X20 sera le nouvel appareil de la firme asiatique et il a été pleinement vu au niveau de son design. De plus, quelques détails sur ses spécifications ont été révélés.

Honor s’est séparé du bras de Huawei et il semble que cela signifie qu’ils lancent désormais plus d’appareils sur le marché. Le Honor X20 serait la prochaine incorporation de la société asiatique et arriverait avec des spécifications intéressantes.

Ceux d’Honneur n’ont pas voulu que les utilisateurs lisent des rumeurs ou des fuites et c’est pourquoi ils ont publié une image dans laquelle la conception de leur nouveau terminal est confirmée. De plus, cette image parle également des spécifications avec lesquelles elle arriverait.

Avant d’entrer dans les données, vous devez d’abord revoir l’esthétique générale avec laquelle cet appareil arriverait. Dans l’image promotionnelle, vous pouvez voir à la fois de l’avant et de l’arrière. En façade, ce qui frappe, c’est un écran qui semble occuper la quasi-totalité de cette surface.

De plus, cet écran intègre ce qui semble être un module pour deux caméras dans la zone supérieure gauche. Les côtés de l’appareil semblent être construits en métal, le détail important est sur le côté droit et, semble-t-il, Honor continuerait à miser sur un lecteur d’empreintes digitales physique.

L’arrière de l’appareil serait composé d’un module caméra qui rappelle beaucoup celui que l’on retrouve dans le Huawei Mate 40 Pro, bien qu’il ne soit pas exactement identique. Ce module serait composé de trois capteurs et d’un flash LED.

En ce qui concerne les spécifications qui ont été divulguées, ce que nous savons, c’est que l’écran aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien qu’ayant un lecteur latéral, il est fort probable que le panneau soit IPS et non OLED ou AMOLED.

La connectivité de ce nouveau Honor X20 serait marquée par la compatibilité avec la technologie 5G. Le processeur est inconnu à ce jour, mais savoir qu’il est compatible avec la nouvelle norme réseau réduit les options. Cet équipement, en plus, aura une charge rapide de 66W.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour rencontrer officiellement le Honor X20. La présentation a été fixée au 12 août, il ne reste donc que très peu de choses pour que toutes ses caractéristiques et ses secrets soient révélés. Ça oui, l’intéressant sera de voir s’il atteint le marché européen et, plus précisément, en Espagne.