Filtré les spécifications du nouveau Honor Magic V

01/08/2022 à 21:28 CET

le Honor Magic V sera le premier pliage de l’entreprise. C’est un téléphone pliable horizontal ambitieux, il sera le premier avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1Mais à part quelques avancées, Honor a gardé les spécifications pour la plupart secrètes. Les informations divulguées offrent un aperçu de ce qui va arriver la semaine prochaine.

le Magic V aura un écran interne de 7,9 », un OLED avec une résolution de 2272 x 1.984 pixels. Cet écran aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

À notre connaissance, il n’y a pas de caméra selfie sur cet écran interne, mais il y en a une sur l’écran avant de 6,45 pouces. Il s’agit également d’un panneau OLED avec un rapport hauteur/largeur pas trop élevé de 21,3: 9 et un taux de rafraîchissement encore plus élevé, 120 Hz. La caméra selfie aura un capteur de 42 MP (ouverture f / 2,4), selon les données divulguées.

La configuration de la caméra à l’arrière comprendra des capteurs triples de 50 MP, dont un module large (f / 1.9) et un module ultra-large (f / 2.2). Le troisième module sera une « caméra à spectre amélioré », bien que ce que cela signifie ne soit pas clair.

Cela a aussi une batterie de 4 750 mAh, avec une charge rapide de 66W. L’extérieur sera disponible en trois finitions : un noir brillant, un blanc rayé et un dos en fausse fourrure orange.

Jeu de puces Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage interne. travaillera sur Android 12 avec MagicUI 6 prêt à l’emploi, le dernier aspect du système d’exploitation d’Honor, qui comportera vraisemblablement des fonctionnalités pliables.