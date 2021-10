Filtré les spécifications du nouveau OnePlus Buds Z2, l’autonomie comme point clé | La technologie

in

OnePlus a des écouteurs dans les mains et cela pourrait se révéler très bientôt, ce seraient les OnePlus Buds Z2 et ils arriveraient avec une autonomie qui se veut exceptionnelle.

OnePlus a été dévoilé sur le marché grâce à un terminal aux fonctionnalités haut de gamme et à un prix révolutionnaire. Et tandis qu’ils ont essayé de rester fidèles à cette ligne de pensée, les choses ont changé.

L’entreprise asiatique lançait un terminal par an, puis elle est passée à deux et dispose désormais d’une gamme intéressante d’appareils pour tout type d’utilisateur.. En outre, ils ont également lancé une série d’accessoires pour appareils.

Il n’est pas rare de voir des compagnies de téléphone entrer dans différents secteurs. Samsung propose des écouteurs, des bracelets intelligents et des montres. OnePlus n’allait pas être moins et a également ses propres propositions pour ces appareils.

La dernière chose que l’on sait, c’est qu’ils élargiraient bientôt le catalogue d’écouteurs avec les nouveaux OnePlus Buds Z2. Ces écouteurs ont été complètement filtrés et parmi leurs caractéristiques, ce qui ressort est leur autonomie.

OnePlus propose une autonomie de 72 heures dans ses nouveaux Buds Z2, au moins, ceci dans les données qui ont été vues. Bien sûr, l’autonomie n’est pas tout. Au niveau de la conception, il a été dit qu’ils ont été créés pour minimiser les effets du vent.

Le driver qui se chargera de donner vie aux chansons aura 11 millimètres de diamètre et la connectivité sera assurée par la version 5.2 de Bluetooth. Les codecs que ces écouteurs prendront en charge seront AAC et SBC.

Les OnePlus Buds Pro sont les nouveaux écouteurs Bluetooth entièrement sans fil avec suppression active du bruit adaptative qui vous permettent de reproduire une plus grande gamme de fréquences grâce à ses pilotes de 11 mm et d’avoir une autonomie allant jusqu’à 38 heures grâce à son étui de charge et permettent jusqu’à 10 heures d’utilisation pour 10 minutes de charge.

Parmi les données divulguées, il est également question de résistance à l’eau grâce à la certification IPX4, afin qu’elles puissent être utilisées pour le sport. La suppression active du bruit serait également présente dans ces écouteurs.

Pour le moment, les prix de ces écouteurs ne sont pas connus, bien qu’étant donné qu’il s’agisse de OnePlus, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’un label compétitif. La date de sortie est également inconnue pour le moment.