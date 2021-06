Filtré les spécifications du processeur qui viendrait comme successeur du Snapdragon 888 | La technologie

Le successeur du Qualcomm Snapdragon 888 arrive bientôt et sa série de spécifications vient d’être dévoilée grâce à Evan Blass. Nous vous disons tous les détails.

Le règne du Qualcomm Snapdragon 888 en tant que processeur haut de gamme pour terminaux Android prendrait fin sous peu. Les spécifications du processeur qui arriverait à le dépouiller de son trône et à se couronner comme le nouveau roi du haut de gamme viennent d’être filtrées. Le nom officiel n’a pas encore été révélé, mais le nom de code est Qualcomm Snapdragon SM8450.

Ce processeur serait composé de 4 transistors nanométriques et cela signifierait que ce serait le premier de Qualcomm à atteindre cette fabrication. L’amélioration serait considérable par rapport aux processeurs construits en 5 nanomètres, on parle de puissance et d’efficacité énergétique supérieures.

« Le SM8450 est le système sur puce (SoC) premium de nouvelle génération de Qualcomm. Il intègre un système de modem-RF Snapdragon X65 5G. Il est fabriqué selon un processus de 4 nm. pic.twitter.com/u1GXMhOWBf – Evan Blass (@evleaks) 3 juin 2021

Les cœurs seraient le nouveau Kyron 780 basé sur l’architecture ARM Cortex V9. La partie graphique serait portée par le GPU Adreno 780, on attend beaucoup de ce GPU et plus encore depuis l’annonce de la collaboration de Samsung avec AMD pour apporter le ray tracing aux appareils mobiles de la firme sud-coréenne.

Le nouveau module de compatibilité de caméra a également été divulgué, qui serait le Spectra 680 ISP. La section de connectivité serait desservie par la capacité de prendre en charge les réseaux 5G SA et NSA et, en plus, des réseaux mmWave jusqu’à 1 GHZ et Sub-6D grâce au module Snapdragon X65 5G. Allez, il arriverait préparé pour la connectivité du futur.

En outre, prendrait en charge la RAM LPDDR5 bien que le montant n’ait pas été spécifié. Toutes ces données ont été révélées par le célèbre filtre Evan Blass, c’est lui qui a publié une photo sur Twitter dans laquelle toutes les spécifications de ce nouveau processeur étaient répertoriées.

Bien sûr, jusqu’à ce que Qualcomm annonce et présente officiellement ce processeur, il est préférable de prendre ces données avec des pincettes pour ne pas être déçu. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre l’annonce officielle et lorsque cela sera fait, nous vous informerons de tous les détails.