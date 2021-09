Filtrée de la Samsung Galaxy Tab A8, ce serait la nouvelle tablette abordable de Samsung | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que Samsung préparerait une nouvelle tablette destinée au milieu de gamme. La Samsung Galaxy Tab A8 aurait des fonctionnalités intéressantes, même si l’important est d’en connaître le prix.

L’industrie des tablettes Android est soutenue par des fabricants renommés. Samsung et Huawei lancent des appareils sur le marché depuis des années. Les équipements qui peuplent les magasins e-commerce ou les grandes surfaces se différencient par les gammes dans lesquelles ils s’intègrent et donc par le prix du marché.

Et, est-ce que les tablettes Android proposent différentes gammes de prix pour pouvoir aborder tout type d’utilisateur. Les plus chers tentent de rivaliser avec les iPad d’Apple, tandis que les moins chers sont destinés à répondre aux besoins de base des utilisateurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup, mais recherchent un écran plus grand que leur smartphone.

Les dernières rumeurs suggèrent que Samsung aurait entre les mains la nouvelle Samsung Galaxy Tab A8, cette tablette serait destinée au milieu de gamme et aurait un design soigné. Dans les rendus de la tablette, on peut voir une façade avec des cadres réduits et un écran au format allongé pour mieux tirer parti des contenus audiovisuels.

Cet écran devrait mesurer 10,4 pouces avec une résolution Full HD+. La caméra arrière serait de 8 mégapixels, bien que cette information ne soit généralement pas importante dans les tablettes. Le fait important est qu’il aurait un port casque jack 3,5 mm, en plus de quatre haut-parleurs prenant en charge Dolby Atmos.

La possibilité d’avoir une version avec connexion de données et une autre connexion WiFi est également envisagée. Au niveau connectivité, les basiques sont attendus dans une tablette : Bluetooth 5.0, WiFi bi-bande et GPS. L’intéressant sera de connaître la capacité de la batterie et, surtout, la vitesse de charge si elle a une énorme quantité de milliampères.

Bien entendu, toutes ces données font partie d’une fuite, il est donc conseillé de les prendre avec une certaine prudence. Il faudra attendre que Samsung annonce officiellement cette tablette afin de connaître tous les détails et, surtout, le prix de l’équipement. Très probablement, vous devrez attendre quelques mois ou partir directement au début de l’année prochaine.