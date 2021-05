Filtrer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, le nouveau design et le nouveau matériel de Google? | La technologie

Les nouveaux mobiles de Google, les Pixel 6 et 6 Pro sont filtrés, révélant un design quelque peu différent de ce que la société nous a utilisé.

Il n’y a pas longtemps, on parlait du Google Pixel 6 en raison de la possibilité d’intégrer son propre processeur, abandonnant ceux de Qualcomm. Quelques semaines plus tard, nous tombons sur ce prototype non encore présenté, cette fois pour parler de son possible design révolutionnaire avec tout ce que nous avons vu jusqu’à présent de Google.

Nous devons les images à Jon Prosser et Max Weinbach, qui a montré les rendus de ces deux modèles sur sa chaîne. Le design est surprenant en raison de sa différence par rapport aux précédents mobiles de la marque et parce qu’il intègre plus d’une caméra arrière.

Jusqu’à présent, Google s’est différencié par sa simplicité et en restant à l’écart de certaines modes du secteur. Sur ses mobiles, il avait rejeté l’idée d’implanter plusieurs caméras sans parvenir à un résultat inférieur, donc le pari s’est bien passé. Cela a changé avec le Pixel 5 qui comprenait deux caméras, le 6 peut continuer à augmenter le nombre.

Pourtant, la façon de les présenter est quelque peu curieuse. La plate-forme de couleur noir profond cache légèrement les lentilles, mais elle dépasse de la coque arrière, créant un pont qui s’étend horizontalement dans tout le téléphone. On ne sait pas quels types de caméras ils seront.

Un autre détail à souligner est ses couleurs, teintes orange avec une bande beaucoup plus intense au-dessus des caméras. Que dans l’une des versions, une autre est présentée dans des tons crème en conjonction avec le logo qui apparaît au centre du boîtier.

Devant, la caméra tente d’occuper la quasi-totalité du front, se terminant par des bords noirs, très fins et courbes. En haut, il est perforé pour placer la caméra frontale et en bas le lecteur d’empreintes digitales.

Prosser et Weinbach soulignent dans sa fuite, l’idée de Google d’intégrer son propre processeur et de mettre fin à sa collaboration habituelle avec Qualcomm. Apparemment, ces nouveaux modèles comporteront avec le SoC GS101. Le GS fait référence à Google Silicon et cette puce a été cachée sous le nom de code Whitechapel, dans lequel Samsung a collaboré pour la développer.

Cependant, ces informations doivent être traitées avec prudence, il s’agit toujours d’une fuite qui reste à confirmer et sans beaucoup plus d’informations qui décrivent le modèle et toutes ses spécifications. La date de lancement habituelle de la société est septembre, nous devons donc encore attendre longtemps pour connaître ces modèles en profondeur.