Filtrer les signes avec les enregistrements Golden Robot

FILTRE a annoncé un accord mondial avec Enregistrements Golden Robot. Le nouvel album du groupe, provisoirement intitulé «Murica», est attendue avant la fin de l’année. La pochette du disque, créée par Monsieur Sam Shearon, peut être vu ci-dessous.

Commenté FILTRE homme principal Richard Patrick: “Le nouveau FILTRE le dossier est moins politique et davantage un examen de l’esprit humain. Nous sommes beaucoup plus à l’intérieur après avoir été enfermés pendant la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux d’être signés avec Enregistrements Golden Robot parce que nous pensons qu’ils ont un bel avenir dans la musique. Nous étions faits l’un pour l’autre. “

Ajoutée Mark Alexander-Erber, président et fondateur de Robot doré: “Nous sommes ravis de signer Richard et FILTRE à Enregistrements Golden Robot pour la nouvelle musique, et travailler avec lui et son manager Marc Pollack est un honneur. Je suis plus qu’excité de laisser le monde entendre la nouvelle musique qui est actuellement produite. “

Octobre dernier, FILTRE a publié le clip officiel du «Murica» piste titre. Patrick enregistre le LP avec de tels lecteurs comme original FILTRE membre Brian Liesegang et guitaristes Jonny Radtke et Alex Crescioni.

S’adressant à Alternative Press à propos de «Murica» agrafe, Patrick a déclaré: “Le personnage de la vidéo est un Atout-soutien, aimant les armes à feu, non médicamenté, super-monstre ‘merican déconcerté et à bout de souffle. Et il essaie de prendre le contrôle de quelque chose qui n’est pas hors de contrôle. Et il a peur. C’est le mâle blanc super effrayé. le Atout-supporting nutbag que j’espère pouvoir atteindre.

“Ces gars qui ont tellement raison qu’ils pensent CNN, NBC, abc, MSNBC [and] BBC sont tous là pour obtenir notre Président Trump. Comme s’ils étaient tous dans une conspiration pour devenir des menteurs fous de la super-gauche. J’essaye de leur montrer à quoi ils ressemblent. Ce sont les gars qui ne peuvent qu’écouter Fox News et Breitbart et ce type de média. Ils croient chaque putain de chose que le Rush Limbaughs, les Alex Joneses [say] et n’écoutez que la droite, «la vérité, mec». Ils font leurs “ propres recherches ” et pensent que le 11 septembre était un travail interne, président Obama n’était pas un vrai citoyen et les atterrissages lunaires étaient truqués. Hillary Clinton personnellement est sorti et a tué des gens à Benghazi et c’est sa faute, elle est [a] criminelle et «enfermez-la». Ce sont ces personnes que je représente dans la vidéo.

“À qui le personnage vise-t-il à la fin de la vidéo? Il vise n’importe qui de la gauche et n’importe qui du milieu normal. Les gens ordinaires qui composent le pays sont à peu près normaux et veulent juste élever leurs enfants et restez sans COVID-19 et essayez de gagner votre vie. “

Demandé s’il pense «Murica» va faire chier les gens ou ça va être un point de ralliement, Patrick a déclaré: “Je voulais juste montrer ce côté surréaliste et fou de ce à quoi ressemble l’Amérique. Je le fais littéralement juste pour que le disque montre que quelqu’un était prêt à dire quelque chose sur le droit. Quelque chose à propos de la folie qu’ils sont.

“Beaucoup de mes fans viennent de la droite, et ils sont comme: ‘Mec, j’aime ‘Hé mec, belle photo’. Pourquoi tu parles de politique, putain? Parce que cela doit être fait. Quelqu’un doit le dire. Je n’entends pas beaucoup de gars de hip-hop le dire. La musique country représente le droit. Je n’entends personne de gauche dire quoi que ce soit. Que le dossier public montre que j’ai essayé quelque chose pendant cette période que peut-être 100000 fans vont voir Youtube. Au moins, je sais que j’ai dit quelque chose, et j’ai essayé, et c’est tout.

«Je ne fais pas de musique pour essayer de devenir riche. J’ai construit ma carrière de scoreur et je peux gagner de l’argent autrement qu’en vendant des disques. Pour moi, FILTRE sont mon porte-parole.

“Je voulais juste faire une vidéo qui ressemble à quoi MINISTÈRE en 1988 aurait pu faire maintenant. Depuis ma première éducation, quelque chose comme U2de ‘Le jour de l’An’. C’était un groupe politique. Ils ont écrit “ Dimanche dimanche sanglant ”, et ils parlaient de choses qui étaient importantes pour eux en Irlande. J’ai juste l’impression qu’il n’y a pas d’autre choix pour moi en ce moment que d’examiner la folie de l’Amérique. Cet endroit connu sous le nom de Murica. “

Richard a mené et mené avec succès FILTRE depuis 20 ans, sortant de nombreux disques de platine, dont “Titre du dossier” et “L’Almagamut”.

Les retrouvailles de Patrick et Liesegang aurait eu lieu après avoir été mis au défi de la scène à la mi-performance par leur ami commun Louise Post de SEL DE VERUCA, qui a arrêté son concert pour les exhorter “à enterrer toutes les conneries, oublier les conneries, et rassembler leur merde”. Les deux ont eu une conversation intéressante sur le chemin du retour. Après avoir d’abord traité leur collaboration renouvelée comme une expérience pour voir ce qui «pourrait arriver», ils ont redécouvert non seulement leur amitié, mais aussi leur style de travail unique «yin et yang».

FILTRELP le plus récent, “Les yeux fous”, est sorti en avril 2016 via Dossiers de liquidation.