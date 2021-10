filtrer quels individus et groupes sont interdits

Nouvelles connexes

Que Facebook ait des organisations dangereuses sur sa plate-forme n’est pas un mystère en Espagne ou à l’étranger. Cependant, un nouveau rapport de The Intercept a clairement indiqué la gravité du problème, car Facebook aurait « interdit » près de 1 000 groupes avec des mouvements sociaux problématiques.

Selon The Intercept, Facebook aurait placé sur une liste privée jusqu’à 986 groupes à problèmes caractérisés par le fait d’être des groupes et des individus armés ou dangereux, c’est-à-dire des « mouvements sociaux militarisés ». Certains documents qui jusqu’à présent étaient internes et qui ont été révélés.

La liste, surnommée « individus et organisations dangereux », comprend des groupes qui ils ont des armes en leur possession et qui favorisent les conflits armés, la violence civile ou le pillage lors de manifestations publiques. Tous retirés de Facebook et catalogués par le réseau social dans un stratagème dangereux.

Près de 1 000 groupes dangereux

Ces groupes sont constitués pour la plupart par des organisations et des milices de droite et d’extrême droite. Certaines organisations plus proches de la gauche figurent également sur la liste, comme les associations anti-gouvernementales, anarchistes ou anti-système. Nous voyons également des groupes haineux comme le Ku Klux Klan, des suprémacistes blancs, des organisations basées sur QAnon ou même des groupes terroristes d’Al-Qaïda.

Bien qu’il soit interdit à tous ces groupes de maintenir des pages, des profils ou des groupes, ceux-ci sont répertoriés et catalogués en 3 niveaux. Le premier niveau comprend les groupes haineux et terroristes ; aucun utilisateur de Facebook ne peut les féliciter et les soutenir. Le deuxième niveau comprend les « acteurs non étatiques violents », c’est-à-dire les rebelles armés ou ceux aussi appelés « les loups solitaires ». Le troisième niveau sont les mouvements sociaux militarisés qui ont des restrictions beaucoup plus élevées.

Le logo Facebook en mode sombre. Manuel Fernández Omicrono

Cependant, tout indiquerait que ce système de classification est mal conçu. Par exemple, dans les documents, il y a un site Web anarchiste appelé Il est en train de descendre, qui tend à soutenir les actes de violence et entrerait donc dans le groupe des groupes qui voient ces actes d’un bon œil. Mais cela est classé comme un « groupe de milices armées ».

Il en va de même pour un sous-ensemble de groupes appartenant au mouvement boogaloo. Il s’agit d’un mouvement social qui comprend des groupes beaucoup plus importants et qui est antigouvernemental, il doit donc être considéré comme un mouvement social militarisé. Cependant, il est classé comme une organisation terroriste de niveau 1.

Accusations contre Facebook

Frances Haugen, filtre Facebook. . Omicrono

Il y a quelques semaines, un ancien employé de Facebook a divulgué une série de documents au Wall Street Journal confirmant la théorie selon laquelle la plateforme promouvait activement et consciemment cette polarisation sociale à profit. Plus tard, cette ancienne employée a témoigné devant le Congrès des États-Unis pour confirmer sa version.

Certaines des déclarations les plus dures de Haugen concernant Facebook se lisent comme suit : « [Los servicios y productos de Facebook] « Ils nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie. L’entreprise cache intentionnellement des informations vitales au public, au gouvernement des États-Unis et à d’autres gouvernements du monde entier. »

« Les documents que j’ai fournis au Congrès démontrent que Facebook a induit le public en erreur à plusieurs reprises sur ce que ses propres recherches révèlent sur la sécurité des enfants, l’efficacité de ses systèmes d’intelligence artificielle et son rôle dans la diffusion de messages conflictuels et extrêmes. » . De telles déclarations ont été démenties par Mark Zuckerberg, PDG de Facebook.

De son côté, Facebook soulignait déjà l’an dernier que la plateforme avait recensé jusqu’à 600 mouvements sociaux militarisés et effacé plus de 2400 pages liées avec ces groupes.

De plus, 14 200 groupes gérés par eux et 1 700 pages et 5 600 groupes associés à QAnon avaient été supprimés. Facebook a assuré qu’il n’avait pas publié la liste auparavant afin de ne pas mettre en danger l’efficacité de la modération de ces groupes.

