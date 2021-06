Fin amère pour Badosa et Davidovich

08/06/2021 à 21:47 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Ses yeux brillaient et pas exactement de joie. Paula Badosa a quitté le centre de Roland Garros déception marquée sur son visage, en colère. L’opportunité dont il rêvait lui avait échappé à maintes reprises. Le Slovène Tamara zidansek (85 mondial) a fermé les portes avec une cuisante défaite par 7-5, 4-6 et 8-6.

“Je ne suis pas en colère, je suis triste. Une opportunité m’a échappé, même si je veux penser que ce ne sera pas la dernière. C’est le meilleur résultat de ma carrière mais c’est le jour où une défaite fera le plus mal”, a-t-il admis avec sincérité. La tension de jouer pour la première fois dans le Phlippe Chatrier, l’illusion d’être en demi-finale, de réussir le rêve désiré Se sentant favori, ils lui jouèrent un tour.

Badosa il avait dormi mal la veille. La tension a saisi son bras pendant une grande partie des 2 heures et 36 minutes. Le match a été une montagne russe de sensations pour les deux joueurs qui ont fait leurs débuts en quarts de finale d’un Grand Chelem.

Badosa Oui Zidansek jusqu’à 12 as ont été arrachés dans les deux premiers sets. La joueuse de tennis slovène, en remorque depuis le début (3-0) a fini par remporter le premier set et, lorsqu’elle a dominé 4-2 et servi à sa guise dans le deuxième set pour mettre le 5-2 au tableau d’affichage, la pression d’ouvrir les portes des demi-finales a fait des ravages jusqu’à abandonner le deuxième set.

TENSION DANS LE PALCO

La tension était de retour sur la piste, augmentée depuis les caisses, surtout depuis les Zidansek où toute son équipe l’encourageait et se levait constamment pour célébrer chaque point. Parmi eux se trouvait Pancho Alvariño, entraîneur du Slovène depuis quelques mois, qui s’est entraîné Badosa Avec 14 ans à Valence et que, à un moment donné, il a affronté la boîte catalane.

La fin du match s’est transformée en un combat dans lequel garder le ballon en jeu était vital. Le joueur qui manquerait le moins gagnerait le jackpot. Du 2-2 au 6-6 Badosa Oui Zidansek ils ont gardé leur service jusqu’à atteindre les deux derniers matchs où le duel s’est décidé.

Badosa avaient deux « points de rupture » ​​pour briser l’égalité, mais ils se sont échappés après un match de près de 9 minutes. Zidansek Il les a eu plus tard, déjà avec 7-6 en sa faveur et, dans le second, il a certifié le passage aux demi-finales où, demain, il affrontera le Russe Anastasie Pavlyuchenkova (32 mondial) qui a éliminé le Biélorusse dans une autre bataille de nerfs Elena Rybakina (22) par 6-7 (2), 6-2 et 9-7.

« Cela m’a rendu formidable. Il y a beaucoup d’émotions depuis mes premières demi-finales à Madrid, mon premier titre à Belgrade – mes premières nombreuses choses. Une belle opportunité m’a échappé. Je veux penser que ce ne sera pas la dernière& rdquor;, a déclaré Badosa, déçu.

MAUVAISE IMAGE

Il est également parti touché et en colère Alexandre Davidovitch qui a dit au revoir à Roland Garros avec une défaite retentissante à Alexandre Zverev par 6-4, 6-1 et 6-1, en seulement 1 heure et 36 minutes de jeu. “Je suis déçu de moi-même pour l’image que j’ai donnée. Ce matin, je n’ai même pas pu mettre mes chaussettes. J’étais sur le point de démissionner”, a expliqué le tennisman de Malaga.

Davidovich est arrivé avec les bonnes forces après ses combats lors des tours précédents. Et cela s’est fait remarquer, malgré le fait qu’au premier set l’égalité ait été maintenue, plus à cause des imprécisions de l’Allemand qu’à cause des succès du joueur de Malaga, il a livré très facilement.

“Tout m’a pesé et après avoir perdu le premier set, tout s’est dégradé. C’était cassé. Je pars avec une épine mais avec un rêve devenu réalité et je suis sûr que je reviendrai ici pour me battre avec les meilleurs & rdquor ;.