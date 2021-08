Fin anticipée de la session House : Venkaiah Naidu tombe en panne, Om Birla exprime son angoisse

Le Premier ministre Modi, Shah, Sonia Gandhi et d’autres avec le président du Lok Sabha, Om Birla, à New Delhi mercredi. (Source de la photo : ANI)

Le Lok Sabha a été ajourné sine die mercredi deux jours avant l’heure prévue, marquant la fin de la session de la mousson, qui a été continuellement perturbée par les protestations de l’opposition contre la ligne d’espionnage de Pegasus, les lois agricoles et d’autres problèmes. Le vice-président Venkaiah Naidu, le président du Rajya Sabha, et le président du Lok Sabha, Om Birla, ont exprimé leur angoisse mercredi face à l’effondrement, Naidu s’effondrant brièvement à la Chambre.

L’explosion de Naidu concernait les incidents de mardi, qu’il a qualifiés de « sacrilège » et de nouveau « creux » pour le « temple de la démocratie » du pays. Lors d’une discussion sur les problèmes des agriculteurs mardi, des membres de l’opposition étaient montés sur une table et avaient jeté un dossier officiel à la présidence. Certains députés ont également été vus accroupis sur les tables des sièges du premier rang, forçant de multiples ajournements de la Chambre. Comme Rajya Sabha TV n’a pas retransmis la manifestation, plusieurs députés de l’opposition ont enregistré les événements et les ont publiés sur Twitter.

Naidu a déclaré que de telles scènes avaient infligé “des dommages incalculables (à) la dignité et la stature” de la Chambre. “Je n’ai pas de mots pour exprimer mon angoisse et pour condamner de tels actes… J’ai passé une nuit blanche… la nuit dernière”, a-t-il déclaré, la voix tremblante. Après une pause, il a poursuivi: “J’ai du mal à trouver la raison ou la provocation pour que cette auguste Maison ait atteint un si bas hier.”

Dans des remarques séparées, le ministre de l’Union Anurag Thakur mercredi a comparé le comportement du député du Congrès Pratap Singh Bajwa, parmi les députés qui ont grimpé sur une table de la Rajya Sabha, au vandalisme du 26 janvier au Fort Rouge. “Si quelqu’un est fier de recourir à un tel acte, je pense que les incidents honteux du 26 janvier se répètent”, a déclaré Thakur.

L’opposition aurait pu profiter de la discussion de mardi pour faire part de ses positions sur toutes les questions relatives aux agriculteurs, a déclaré Naidu. « J’ai du mal à comprendre comment la façon dont le sujet a été inscrit dans la liste des affaires… aurait empêché un membre de soulever une question concernant le secteur agricole, y compris les trois projets de loi sur l’agriculture… la seule intention semble (avoir été) de ne pas permettre à la Chambre de fonctionner.

Les manifestations avaient éclaté après que le député du Congrès Jairam Ramesh se soit opposé à la conversion «unilatérale» de son avis pour avoir attiré l’attention sur une discussion de courte durée. Il a déclaré que le président ne pouvait pas convertir son avis sur les “trois lois agricoles noires” en une discussion de courte durée sans prendre “le sens de la Chambre”, et a protesté contre sa “dilution” en une discussion générale sur “les problèmes et solutions agricoles”.

Les remarques de Naidu mercredi ont provoqué de vives réactions de la part des députés, Derek O’Brien du TMC notant que les deux chambres avaient collectivement adopté 35 projets de loi lors de la session de la mousson. Le Rajya Sabha s’est à nouveau dissous dans la confusion à ce moment-là, avec des députés entrant dans le puits et criant des slogans.

Le président Om Birla a déclaré qu’il était déçu par la “mauvaise productivité” du Lok Sabha. “J’ai fait de mon mieux pour gérer la Chambre en douceur et donner des chances égales à tous les membres, mais la productivité de la Chambre était très faible … contrairement aux sessions précédentes du 17e Lok Sabha”, a-t-il déclaré aux journalistes après l’ajournement sine die de la Chambre. « Je partage la douleur des gens que leurs problèmes ne soient pas discutés. »

Birla a suggéré une réunion de tous les partis pour « revoir les règles parlementaires existantes », et a déclaré qu’un comité de présidents avait été constitué et avait finalisé un rapport. “La prochaine réunion des présidents examinera ses recommandations”, a-t-il déclaré, ajoutant que presque tous les présidents avaient exprimé leur inquiétude face à des actions telles que le port de pancartes à la Chambre et les députés parcourant le puits et criant des slogans.

Concernant une action possible pour contrôler le comportement indiscipliné des membres, Birla a déclaré qu’il n’était pas nécessaire qu’une telle action produise le résultat souhaité, mais a ajouté qu’il convoquerait une réunion des dirigeants de toutes les parties pour discuter « d’une action stricte contre les récidivistes ».

Après l’ajournement sine die, le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, la présidente du Congrès Sonia Gandhi et les chefs de file de divers autres partis ont rencontré le président dans sa chambre autour d’un thé.

Le Lok Sabha n’a fonctionné que 21 heures 14 minutes pendant la session de la mousson contre le temps stipulé de 96 heures. « La productivité n’était que de 22 % », a déclaré le président. Cependant, la Chambre a adopté 20 projets de loi et en a présenté 13.

Le seul débat portait sur l’amendement visant à restaurer le pouvoir des États de décider de leurs listes OBC, qui a été adopté par les deux chambres. D’autres lois ont été approuvées sans aucune discussion. En revanche, la session budgétaire avait vu la productivité de Lok Sabha à 114%, selon un rapport PTI.

