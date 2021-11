Fin aujourd’hui ! Repliez le Cyber ​​Monday avec ces 14 offres Samsung incroyables.

Samsung fabrique certains des meilleurs appareils électroniques au monde. Des téléviseurs aux smartphones, des tablettes aux montres intelligentes, des écouteurs, des appareils pliables et bien plus encore, à peu près tout est en vente sur le Samsung Store pour le Cyber ​​Monday.

Si vous avez cette fièvre pliable, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont en vente pour des centaines de rabais, ou vous pouvez obtenir un pack épique qui comprend tous les meilleurs produits du nouvel écosystème Galaxy comme les Galaxy Buds. 2 et la Galaxy Watch 4.

Si un téléphone n’est pas ce que vous recherchez cette année, vous pourriez peut-être utiliser une mise à niveau TV ou une nouvelle tablette ? Samsung a tous ses meilleurs modèles de téléviseurs en vente, et les derniers modèles de Galaxy Tab S7 sont tous massivement réduits pour aujourd’hui seulement.

Peut-être avez-vous juste besoin de surcharger votre PS5 avec un disque SSD plus grand qui peut offrir la vitesse dont votre nouvelle console a besoin ? Samsung les a aussi en vente, et ils sont plus rapides que jamais. Alors saisissez ces offres dans la boutique Samsung dès maintenant avant qu’elles ne se transforment en citrouilles à minuit !

Offres exclusives du Cyber ​​Monday Samsung Store

Samsung Galaxy Z Flip 3 | Économisez jusqu’à 825 $



Économisez 150 $ avec les Galaxy Buds 2 gratuits : Samsung avait le Z Flip 3 pour 150 $ de réduction plus tôt ce mois-ci, mais le Galaxy Buds 2 gratuit adoucit assez bien le pot. Mieux encore, cette offre s’applique aux couleurs personnalisées de Bespoke Studio afin que les vôtres puissent être uniques. Vous pouvez choisir d’échanger votre ancien téléphone et économiser encore plus !

À partir de 325 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 3 | Jusqu’à 1 250 $ de rabais



Le Galaxy Z Fold 3 est doté d’un écran dépliable innovant, idéal pour la productivité. Vous obtenez le matériel le plus récent, soutenu par des caméras époustouflantes, une autonomie d’une journée et tous les extras, y compris la résistance à l’eau. Combinez cela avec une bien meilleure durabilité et une offre très attrayante, et c’est le moment idéal pour passer à un pliable. Échangez votre ancien téléphone et économisez encore plus !

À partir de 700 $ chez Samsung

Samsung Galaxy S21 Ultra | Économisez jusqu’à 600 $



Le Galaxy S21 Ultra continue d’être le produit phare d’Android à battre à la fin de 2021, offrant un fabuleux écran AMOLED QHD+ 120 Hz, un matériel interne puissant, 12 Go de RAM, des appareils photo exceptionnels avec zoom optique 10x et une grosse batterie avec tous les extras dont vous avez besoin. peut penser.

À partir de 600 $ chez Samsung

Montre Samsung Galaxy 4 | Économisez 50 $ et obtenez un bracelet de montre gratuit



Vous pouvez obtenir 50 $ de réduction sur la Samsung Galaxy Watch 4 dans toutes les couleurs, tailles et configurations chez presque tous les grands détaillants ce Cyber ​​Monday. La montre est déjà livrée avec un bracelet Sport en silicone, mais Samsung vous offrira un bracelet gratuit dans l’un des trois styles Sport ou Hybrid Leather.

À partir de 200 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Watch 4 Classique | 50 $ de rabais et obtenez un bracelet de montre gratuit



Si vous préférez un design haut de gamme avec une esthétique traditionnelle, vous pourriez être attiré par les modèles Galaxy Watch 4 Classic en acier inoxydable. Le Classic est livré avec le groupe Ridge-Sport, mais je recommande fortement de profiter du groupe gratuit de Samsung pour saisir soit le cuir hybride, soit le sport normal, qui se replie pour un look plus net et n’a pas besoin de boucles pour enfermer l’excès.

À partir de 300 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Tab S7 | Jusqu’à 300 $ de rabais



Grâce à son processeur Snapdragon 865+ avec 6 Go de RAM, un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 8 000 mAh, quatre haut-parleurs et une charge rapide de 45 W, la Galaxy Tab S7 possède toutes les fonctionnalités haut de gamme que vous pourriez souhaiter à un milieu de gamme le prix.

À partir de 350 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Économisez jusqu’à 300 $



Passez à un écran AMOLED de 12,4 pouces pour la meilleure qualité visuelle pour tous vos besoins de streaming, de jeu et de productivité. Il vous offre également une batterie plus grande de 10 090 mAh et un capteur d’empreintes digitales à l’écran, bien que le processeur et la RAM soient les mêmes. C’est un appareil haut de gamme à un prix inférieur à celui d’habitude.

À partir de 550 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Tab S7 FE | Jusqu’à 150 $ de rabais



La tablette 2021 Fan Edition n’est pas aussi rapide que les autres tablettes S7, mais elle a un écran massif de 12,4 pouces pour beaucoup moins que la plus petite S7, ainsi qu’une autonomie incroyable. La meilleure remise est sur le modèle avec 6 Go de RAM, ce qui aidera la tablette de milieu de gamme à gérer des tâches plus gourmandes en processeur comme le mode DeX.

À partir de 450 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Buds Pro | Économisez au moins 50 $



Samsung propose déjà une remise de 50 $ sur le gong pour les meilleurs écouteurs qu’ils aient jamais fabriqués, mais avec le programme de recyclage de Samsung, vous pouvez en retirer 30 $ à 50 $ supplémentaires. Échangez littéralement n’importe quelle paire d’écouteurs ou d’écouteurs sans fil ou filaire et obtenez 30 $ de réduction, et vous obtenez 50 $ de réduction si vous échangez une paire de Galaxy Buds Live ou Galaxy Buds +. Le crédit de code promotionnel obtenu lors de l’achat d’un téléphone ou d’une montre Samsung plus tôt cet automne peut également s’appliquer à cette offre, si vous n’avez pas encore dépensé le vôtre !

À partir de 100 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Buds 2 | Économisez 40 $



Les Galaxy Buds 2 offrent le meilleur des écouteurs sans fil de Samsung dans un package abordable. Ils ont un son fantastique, éliminent le bruit dans votre voisinage, durent le même temps que les Buds Pro et incluent la recharge sans fil. Pour ce que vous payez en fin de compte ici, vous obtenez un excellent rapport qualité-prix.

120 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Chromebook2 | Économisez 150 $



Le Galaxy Chromebook2 contient les derniers processeurs Intel, une conception de charnière pliable pratique et un choix élégant de coloris rouge ou noir.

399 $ chez Samsung

Téléviseur Samsung The Frame | 150 $ à 1 000 $ de rabais



Le téléviseur The Frame de Samsung est l’un des téléviseurs les plus uniques sur le marché. Vous pouvez facilement passer de regarder vos films préférés à une œuvre d’art accrochée au mur en un instant.

À partir de 449 $ chez Samsung

Téléviseur QLED 8K Samsung Neo QN800A 75 pouces | Économisez jusqu’à 1 700 $



Désormais, le contenu 8K est difficile à trouver, mais pour tout ce que vous pouvez trouver, c’est la meilleure façon de le regarder. Vous économiserez une tonne d’argent en vous procurant ce téléviseur 8K dès maintenant, ce qui vous préparera complètement pour des années à mesure que de plus en plus de contenu 8K arrive. Cependant, on ne sait pas combien de temps cette offre fantastique durera, alors agissez rapidement.

À partir de 2 499 $ chez Samsung

SSD Samsung 980 Pro 1 To | Économisez 60 $



C’est l’un des meilleurs SSD que vous pouvez obtenir sur la PS5 avec certaines des vitesses les plus rapides du marché, et c’est un excellent prix, étant donné que le stock se vend souvent sans remise. Samsung est une marque de stockage incroyablement respectée, en particulier pour la technologie SSD moderne. Vous devrez attacher votre propre dissipateur thermique, mais nous avons sélectionné quelques modèles compatibles plus bas sur cette page.

169,99 $ chez Samsung Cyber ​​Monday Deals

