Fin brutale d’une session parlementaire houleuse : Lok Sabha a adopté 20 projets de loi, Rajya Sabha 19 ; L’opposition coince le centre sur Pegasus, les lois agricoles

Les projets de loi qui ont été adoptés pendant la session de la mousson comprenaient le projet de loi d’amendement constitutionnel sur la réserve OBC qui a été adopté par les deux chambres avec le soutien de l’opposition.

Les tentatives du gouvernement Modi pour assurer le bon fonctionnement du Parlement ont échoué alors que l’opposition a profité de la controverse sur les allégations d’espionnage du logiciel espion Pegasus et la colère contre les lois agricoles a vu une session de mousson délavée. Des scènes indisciplinées ont été observées à la Chambre et le Lok Sabha et le Rajya Sabha ont tous deux vu des ajournements répétés. Cependant, comme l’a affirmé l’opposition, le gouvernement a « passé au bulldozer » 20 projets de loi via le Lok Sabha et 19 projets de loi via le Rajya Sabha au milieu du vacarme. Le temps moyen de discussion des projets de loi était d’environ 7 minutes, ce qui a conduit le député de TMC Derek O’Brien à se moquer de savoir si le gouvernement adoptait une législation ou faisait un «papri chat».

Les projets de loi qui ont été adoptés pendant la session de la mousson comprenaient le projet de loi d’amendement constitutionnel sur la réserve OBC qui a été adopté par les deux chambres avec le soutien de l’opposition. Aucun vote n’a été exprimé contre le projet de loi dans aucune maison. Avant d’aller plus loin dans les détails, jetons un coup d’œil à tous les projets de loi qui ont été adoptés par le Parlement :

1. Le projet de loi de 2021 sur la Commission nationale pour l’homéopathie (amendement) a été adopté à la Lok Sabha le 10 août et à la Rajya Sabha le 11 août.

2. Le projet de loi de 2021 sur la Commission nationale du système médical indien (amendement) a été adopté par la Lok Sabha le 10 août et par la Rajya Sabha le 11 août.

3. Le projet de loi sur la Constitution (cent vingt-septième amendement) 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 10 août et à la Rajya Sabha le 11 août.

4. Le projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 a été adopté par la Lok Sabha le 6 août et par la Rajya Sabha le 9 août.

5. Le Central Universities (Amendment) Bill, 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 6 août et à la Rajya Sabha le 9 août.

6. Le projet de loi sur l’ordonnance (amendement) de la Constitution (tribus répertoriées) 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 9 août et à la Rajya Sabha le 5 août.

7. Le projet de loi sur la réforme des tribunaux, 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 3 août et à la Rajya Sabha le 9 août.

8. Le projet de loi de 2021 sur la Commission pour la gestion de la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale et les zones adjacentes a été adopté au Lok Sabha le 4 août et au Rajya Sabha le 5 août.

9. Le projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée (amendement) 2021 a été adopté par la Lok Sabha le 9 août et par la Rajya Sabha le 4 août.

10. Le projet de loi de 2021 sur la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement) a été adopté à la Lok Sabha le 9 août et à la Rajya Sabha le 4 août.

11. Le General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 2 août et à la Rajya Sabha le 11 août.

12. Le projet de loi de 2021 sur le Coconut Development Board (Amendment) a été adopté à la Lok Sabha le 4 août et à la Rajya Sabha le 30 juillet.

13. Le projet de loi d’appropriation (n°4) 2021 a été adopté par la Lok Sabha le 28 juillet.

14. Le projet de loi d’appropriation (n°3) 2021 a été adopté par la Lok Sabha le 28 juillet.

15. Le projet de loi sur l’insolvabilité et la faillite (amendement) 2021 a été adopté par la Lok Sabha le 28 juillet et par la Rajya Sabha le 3 août.

16. Le projet de loi sur les navires intérieurs, 2021 a été adopté au Lok Sabha le 29 juillet et au Rajya Sabha le 2 août.

17. Le projet de loi sur les services de défense essentiels, 2021 a été adopté à la Lok Sabha le 3 août et à la Rajya Sabha le 5 août.

18. Le projet de loi de 2021 sur l’Autorité de réglementation économique des aéroports de l’Inde (amendement) a été adopté à la Lok Sabha le 29 juillet et à la Rajya Sabha le 5 août.

19. Le projet de loi de 2019 sur l’entrepreneuriat et la gestion de l’Institut national des technologies alimentaires, qui a été adopté par la Rajya Sabha le 15 mars, a obtenu l’autorisation de Lok Sabha le 26 juillet.

20. Le projet de loi de 2020 sur la réglementation (modification) de l’affacturage a été adopté par la Lok Sabha le 26 juillet et par la Rajya Sabha le 29 juillet.

21. Le projet de loi d’amendement de 2021 sur la justice pour mineurs (soins et protection des enfants) a été adopté par la Rajya Sabha le 28 juillet. Le projet de loi a été approuvé par la Lok Sabha le 24 mars.

22. Le projet de loi de 2021 sur les aides à la navigation maritimes a été adopté par la Rajya Sabha le 27 juillet. Le projet de loi a été approuvé par la Lok Sabha le 22 mars.

À Lok Sabha, 17 séances ont eu lieu et 20 projets de loi, dont le projet de loi sur la Constitution (127e amendement), le projet de loi sur les lois fiscales (amendement) et le projet de loi sur le code de l’insolvabilité et de la faillite (amendement) ont été adoptés. Le président du Lok Sabha, Om Birla, a déclaré qu’un effort sincère avait été fait par le gouvernement pour assurer des discussions significatives. Le Lok Sabha n’a fonctionné que 21 heures contre 96 heures stipulées pendant la session de mousson et sa productivité était de 22%. Le Lok Sabha a perdu 74 heures 46 minutes à cause de perturbations. D’autre part, le Rajya Sabha a fonctionné 28 des 98 heures stipulées et a enregistré une productivité de 28 pour cent.

Tout au long de la session, des efforts sincères ont été déployés pour assurer des discussions significatives sur les questions d’importance publique à la Chambre. Cependant, les espoirs et les aspirations du peuple sont restés inassouvis en raison d’interruptions qui sont très pénibles pour moi. – Lok Sabha Speaker (@loksabhaspeaker) 11 août 2021

La plupart de ces projets de loi ont été adoptés soit sans discussion, soit au cours de discussions minimales. Parmi les sessions cruciales, 76 heures ont été perdues en raison du chaos alors que l’opposition continuait d’exiger un débat sur la question de Pegasus. En fait, la remarque “Papari Chat” d’O’Brien n’était pas de bon augure pour le Premier ministre Narendra Modi qui l’a qualifiée d’insulte. Le BJP n’a pas tardé à rappeler au TMC que c’était le député du parti Rajya Sabha, Shantanu Sen, qui avait été suspendu pour avoir jeté des documents à la présidence.

Le chef de l’opposition au Rajya Sabha Mallikarjun Kharge a affirmé que le gouvernement refusait de discuter des questions clés. « Le gouvernement refuse de discuter des questions clés soulevées par l’opposition. Ils refusent d’adhérer aux affaires du Parlement en obtenant en catimini des projets de loi importants. Se moquer des procédures parlementaires est devenu une habitude pour le gouvernement du BJP », a-t-il déclaré.

Le gouvernement refuse de discuter des questions clés soulevées par l’opposition. Ils refusent d’adhérer aux affaires du Parlement en obtenant en catimini des projets de loi importants. Se moquer des procédures du parlement est devenu une habitude pour le @BJP4India Govt pic.twitter.com/XElC2Sx1gb – Chef de l’opposition, Rajya Sabha (@LoPIndia) 9 août 2021

Le dernier jour hier, l’opposition a affirmé que les femmes parlementaires étaient malmenées par des marshals et le silence du président sur la question en dit long. «Alors que le vice-président M Venkaiah Naidu ji parle de sacrilège à Rajya Sabha, son silence sur la façon dont les maréchaux ont malmené les femmes parlementaires en dit long sur la manière trompeuse dont la Chambre est dirigée. Est-ce ainsi que fonctionne le temple de la démocratie dans la Nouvelle Inde ? » a demandé la BdP.

Notamment, certains députés du Rajya Sabha avaient créé du chahut à l’intérieur de la maison alors qu’ils grimpaient sur les tables tout en criant des slogans et jetaient des dossiers vers la chaise le 10 août. Parlant de l’incident, le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, était devenu ému en qualifiant l’incident de sacrilège en le “temple de la démocratie”.

C’est absolument dégoûtant et hautement déplorable. Le député du Congrès Pratap Singh Bajwa ji a jeté des dossiers sur le président du Rajya Sabha aujourd’hui et l’ensemble de l’opposition a célébré le chahut au Parlement Où sont la décence et le décorum ? #ShameOn #CONgress pic.twitter.com/PDOrcngAWO – Raju Bista (@RajuBistaBJP) 10 août 2021

La session de la mousson avait commencé le 19 juillet et devait se poursuivre jusqu’au 13 août. Cependant, elle a été ajournée sine die deux jours avant l’horaire. L’heure des questions a connu des perturbations la plupart des jours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.