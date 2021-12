Fin d’année 2021 : les volumes reviennent, les revenus restent un défi pour l’industrie de l’impression

Actuellement, des éditions telles que week-end et ville sont regroupées et vendues dans le but de récupérer des revenus

Même si l’industrie de l’impression a enregistré une croissance du volume de publicité, en termes de revenus, elle n’a pas encore rattrapé son retard. Le retour en volume ne s’est pas encore traduit par un retour de revenus, totalement. Selon les données publiées par TAM Media Research, l’industrie de l’impression cette année a déjà atteint 82% des niveaux pré-covid et n’a enregistré qu’une baisse de 18% des volumes publicitaires en 2021 par rapport à 2019. « D’un point de vue AdEx, la situation s’est améliorée à partir de mai. Alors que mai-juillet était normal comme toute année pré-covid, la période août-novembre a vu une énorme augmentation des volumes de publicité. De plus, cette année, l’industrie a vu plus de 2 500 nouveaux annonceurs se joindre à nous », a déclaré à BrandWagon Online Ramsai Panchapakesan, vice-président directeur et responsable national de l’achat de médias, Zenith India.

Fait intéressant, l’industrie semble avoir profité d’une solide saison des fêtes. Les données indiquent que les volumes de publicité pour l’industrie de l’impression ont culminé au mois d’octobre, enregistrant une augmentation de 87 % en octobre 2021 par rapport à janvier 2021. De plus, les catégories qui étaient biaisées vers la télévision ont également rejoint le train en augmentant les dépenses publicitaires. Par exemple, Hindustan Unilever, qui dépense le plus à la télévision, est le dixième plus gros annonceur sur papier en 2021. Pour les analystes du secteur, avec l’arrivée de plus d’annonceurs et de catégories, la dépendance à l’égard d’un seul secteur pour les publicités s’est réduite.

Alors que l’incertitude continue de planer en raison de la pandémie en cours, l’industrie s’appuie sur ce que l’on peut croire un jeu de volume plutôt que de valeur. Par conséquent, l’inventaire est groupé et vendu. Même si cela a entraîné une augmentation du volume d’annonces, cette décision a eu un impact négatif sur le rendement qui a chuté. Par exemple, les éditions du week-end sont groupées et vendues avec la ville. « En 2021, nous verrons beaucoup plus de solutions de regroupement d’annonces dans lesquelles l’impression sera regroupée avec le numérique », a déclaré Jehil Thakkar, partenaire de Deloitte India.

Selon les estimations de l’industrie, en termes de tarification, environ 90 à 95 % ont été corrigés en 2021. Cela a été réalisé de deux manières : les premiers extraits ont été fusionnés dans le cadre de l’édition principale, en plus de réduire le nombre de pages. La nouvelle pagination a permis aux journaux de réduire les cadeaux. Par conséquent, les volumes publicitaires devraient revenir aux niveaux de 2019 d’ici l’année prochaine, tandis que les revenus publicitaires devraient rebondir d’ici le T12023. Cette année, les annonceurs se sont davantage concentrés sur la construction de l’image de marque et le ciblage de consommateurs spécifiques plutôt que sur la masse. Cependant, Panchapakesan pense que cela changera l’année prochaine à mesure que les entreprises entreront dans la phase de construction de la marque et passeront ainsi à l’impression.

Dans l’ensemble, l’industrie de l’impression a enregistré une baisse de 18% des AdEx. Dans ce cadre, les journaux anglais et hindi ont enregistré une augmentation de 1% et 3% des insertions publicitaires en 2021 par rapport à 2019, respectivement. Pendant ce temps, les publications régionales ont affiché une baisse de trois pour cent des volumes d’annonces. Une autre raison qui a eu un impact négatif sur l’industrie a été l’augmentation de la dépendance à la télévision et au numérique pour faire de la publicité en 2021.

« Pour les régionales, la base publicitaire est de nature très locale avec une prédominance de petites annonces et d’annonces d’entreprises locales. Si la menace d’Omicron ne se transforme pas en troisième vague, nous pouvons nous attendre à ce que l’industrie de l’imprimerie régionale revienne aux niveaux de 2019 d’ici l’été 2022. . Selon les analystes, divers programmes de fidélisation liés au retour sur investissement ont été déployés par les éditeurs cette année. Les estimations de l’industrie prévoient que ces tendances se poursuivront également l’année prochaine.

Pendant ce temps, le secteur espère une reprise et s’attend à ce que l’AdEx global dépasse les niveaux de 2019 d’ici le troisième trimestre de l’année prochaine. De plus, alors que cinq États entreront dans la phase électorale l’année prochaine, l’industrie envisage une augmentation de 15 à 18 % des volumes d’annonces. Selon les estimations de l’industrie, UP est un gros marché pour les quotidiens en anglais et en hindi en raison du grand nombre de sièges disponibles pour les élections. Par conséquent, le gouvernement de l’État UP dirigé par Yogi Adityanath du BJP a commencé à faire de la publicité. Cependant, Thakkar pense qu’en 2022, l’industrie de l’imprimerie verra davantage d’effets démesurés dans lesquels d’autres catégories – les marques de celle-ci dépenseront davantage pour tenter de surfer sur la vague électorale. aider à la durabilité à long terme.

