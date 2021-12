Fin d’année | Du changement de nom de Facebook à Meta à la bataille épique d’Apple, les plus grandes histoires technologiques de 2021

Si vous avez manqué les mises à jour majeures du monde de la technologie cette année, ne vous inquiétez pas. Financial Express Online a rassemblé pour vous les plus gros titres de l’année 2021.

Bulletin de notes Tech 2021 : Surfant sur le haut des innovations de 2020, l’industrie de la technologie a continué de conquérir le monde cette année. L’ensemble de l’année 2021 a été rempli d’événements majeurs dans l’industrie technologique, qu’il s’agisse de la controverse sur WhatsApp ou du problème de la pénurie de puces qui a conduit à un dérapage des calendriers de production de nombreux appareils. Si l’année dernière était consacrée à la montée en puissance de l’innovation technologique pour aider le monde virtuel, cette année était consacrée aux améliorations et au test de nouvelles limites, qu’il s’agisse de la poussée de Twitter vers les NFT, de l’expansion de Facebook vers le métaverse ou de la nouvelle vision de Microsoft pour les PC avec Windows 11.

La polémique sur WhatsApp

Celui-ci est connu de tous et cela a été un voyage à suivre. Le problème a commencé dès janvier, lorsque WhatsApp a introduit une nouvelle politique de confidentialité et a essentiellement essayé de forcer les utilisateurs à l’accepter dans un délai de trois semaines. Cette décision a conduit de nombreux utilisateurs à critiquer la plate-forme, car la politique semblait donner à la société mère (alors appelée) Facebook plus de contrôle sur les données des utilisateurs, sans même permettre aux utilisateurs de s’en retirer. Le magnat de la technologie Elon Musk avait alors pris en charge la plate-forme de messagerie ouverte Signal, déclenchant une migration de masse loin de WhatsApp.

Cela a amené WhatsApp à publier des clarifications afin de convaincre les utilisateurs que leurs discussions ne seraient pas compromises et que ni Facebook ni WhatsApp ne seraient en mesure d’accéder aux discussions non commerciales. La plate-forme de messagerie instantanée a également prolongé le délai jusqu’au 15 mai pour que les utilisateurs acceptent la politique. Pendant ce temps, cependant, de nombreux cas ont été déposés contre la plate-forme.

En dehors du tribunal, même le ministère des Technologies de l’information de l’Union a notifié à WhatsApp la politique de confidentialité controversée qui semblait exploiter la base d’utilisateurs. Avec l’ingérence du ministère, le problème est devenu plus intense, étant donné que le ministère avait fini l’année dernière par interdire plus de 100 applications pour avoir prétendument eu des liens avec la Chine et avoir agi contre l’intérêt national. Le problème a été quelque peu réglé pour le moment, WhatsApp ayant assuré les tribunaux indiens du fait que jusqu’à ce que le projet de loi sur la protection des données devienne une loi, aucun compte ne serait bloqué sur la plate-forme sur la base de la non-acceptation de la confidentialité mise à jour. politique.

Le passage de Facebook à Meta

Vers la fin du mois d’octobre, Facebook a provoqué un choc majeur dans le monde lorsqu’il a annoncé que le nom de la société mère changeait de Facebook en Meta afin d’ouvrir d’autres avenues comme Metaverse pour le géant des médias sociaux. Metaverse est essentiellement un environnement virtuel où les utilisateurs peuvent créer des avatars et s’engager dans des interactions sociales les uns avec les autres dans un environnement virtuel simulé sans avoir à quitter le confort de leur foyer.

Bien que ce changement de nom ne semble pas avoir d’impact sur le fonctionnement ou le nom des trois plateformes de médias sociaux sœurs populaires – Facebook, Instagram et WhatsApp – le changement a conduit à une augmentation soudaine de la popularité du métaverse. L’image de marque en elle-même est plus large que le simple métaverse, mais compte tenu du fait que la société appartenant à Mark Zuckerberg a récemment investi dans le métaverse, cela semble être la prochaine grande chose que la plate-forme apportera.

La pénurie de chips

Toutes les personnes qui restent au courant des dernières offres en termes de gadgets sont très probablement conscientes de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a hanté tous les fabricants cette année, que ce soit Samsung ou le tout-puissant Apple. 2021 a vu que pendant que les téléphones étaient annoncés, soit leurs horaires étaient retardés, soit leurs stocks étaient limités.

Le problème a commencé l’année dernière mais s’est vraiment accéléré cette année, et des rapports ont indiqué que la pénurie avait même affecté la production d’Apple, malgré le fait que le géant de la technologie soit particulier dans sa méthodologie et son calendrier. Pour cette raison, la série iPhone 13 et les iPad nouvellement annoncés n’étaient pas non plus disponibles ou étaient disponibles en quantités limitées même après leur lancement à la fin de cette année.

La crise est en cours et il n’est pas clair quand le problème se réglera, mais elle a causé un problème non seulement dans l’industrie technologique, mais aussi dans l’industrie automobile.

Le retour de PUBG sous une nouvelle forme

L’année dernière, le gouvernement indien a fini par interdire le format mobile du jeu populaire PUBG en raison des liens du jeu avec la Chine. C’était l’une des nombreuses applications qui ont été interdites au milieu de l’impasse entre l’Inde et la Chine au Ladakh. Cependant, l’année dernière même, les choses avaient suffisamment progressé pour qu’il semble que le développeur Krafton serait en mesure de ramener le jeu dans le pays si une filiale devait être créée en Inde.

Eh bien, cela a fini par arriver cette année. Krafton a lancé Battlegrounds Mobile India en juillet pour les utilisateurs d’Android, puis en août pour les utilisateurs d’iOS. La nouvelle a été un soulagement majeur pour les joueurs, qui avaient pleuré l’année dernière l’interdiction de PUBG, car il s’agit de l’un des jeux de bataille royale les plus populaires et a attiré une base de fans fidèles au cours des années qui ont suivi son lancement.

La bataille Apple contre Fortnite

Si la controverse sur WhatsApp n’avait pas été assez dramatique, Apple vs Fortnite l’était certainement. Le développeur de Fortnite, Epic Games, avait poursuivi Apple l’année dernière pour avoir supprimé le jeu de l’App Store après que le géant de la technologie eut découvert que le jeu avait enfreint la politique de l’App Store. Alors qu’Epic avait poursuivi le fabricant d’iPhone pour avoir tenté de chasser la concurrence en n’autorisant pas la passerelle de paiement tierce aux développeurs pour les jetons numériques et en facturant également une commission de 30% sur les paiements effectués via la passerelle de paiement App Store, il a également tenté de coincer le géant de la technologie. dans plusieurs autres aspects avec son affaire antitrust.

Epic Games avait allégué qu’Apple était un monopole et a demandé à la société d’autoriser des magasins d’applications tiers sur ses appareils, ce qui signifierait en quelque sorte le chargement d’applications sur les iPhones.

L’affaire a duré un an et s’est terminée par une victoire retentissante, en grande partie, pour Apple, au grand dam et à la déception d’Epic. Le juge fédéral a ordonné à Apple d’autoriser les développeurs à fournir deux passerelles de paiement aux utilisateurs – une via la passerelle de paiement App Store (la méthode actuelle) et l’autre dans laquelle les utilisateurs peuvent être dirigés vers le site Web du développeur sur le Web où ils peuvent acheter le nécessaire. biens numériques. De plus, le juge a déclaré que si Apple devait prendre cette disposition, il pourrait continuer à percevoir une commission de 30% sur les paiements effectués à l’aide de la passerelle de paiement App Store. Le juge n’a pas non plus conclu qu’Apple était un monopole et n’a donc pas autorisé la demande d’Epic d’iPhone ayant des magasins d’applications tiers.

Non seulement cela, mais le mouvement a fini par se retourner contre Epic Games, puisque le juge a constaté qu’Epic Games avait sciemment violé la politique de l’App Store d’Apple et a ordonné au développeur de payer un minimum de 4 millions de dollars de dommages et intérêts.

