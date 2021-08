Fin de course autour de la Constitution ? L’administrateur de Biden fait pression sur Facebook pour censurer les Américains: rapport ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden est en désaccord avec le premier amendement. Son administration aurait fait pression sur Facebook pendant plusieurs mois pour censurer les Américains qui publient des opinions contredisant le récit COVID-19 de l’administration.

Le premier amendement interdit au gouvernement fédéral de restreindre le droit des Américains d’exprimer librement leurs croyances. Cependant, dans une tentative de contournement de la Constitution, l’administration Biden a fait pression sur Facebook pour qu’il adopte la position du gouvernement sur la « désinformation » concernant les messages sur COVID-19, selon le New York Times.

Le journal libéral a rapporté que le conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19, Andy Slavitt, avait contacté le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, en mars et “avait lancé un avertissement inquiétant” sur l’avenir de l’entreprise et ses responsabilités présumées. “Pendant de nombreuses semaines, M. Slavitt et d’autres responsables de la Maison Blanche ont rencontré Facebook pour exhorter l’entreprise à arrêter la propagation de la désinformation sur les vaccins contre le coronavirus”, a rapporté le Times.

Le Times a détaillé l’escalade des tensions entre l’administration Biden et Facebook au cours de l’année : « En mars, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a appelé Ron Klain, le chef de cabinet de la Maison Blanche, et a discuté de la désinformation sur la santé. La Maison Blanche est devenue si frustrée par les réponses de Facebook lors des réunions internes qu’à un moment donné, elle a demandé à entendre les data scientists de l’entreprise au lieu des lobbyistes.

Le journal a également publié une citation du directeur de la réponse rapide de la Maison-Blanche, Mike Gwin, expliquant que Facebook n’a pas « à la hauteur ” ” des normes de l’administration Biden. « Nous nous sommes engagés avec Facebook depuis la transition sur cette question et nous leur avons clairement indiqué quand ils n’ont pas respecté nos normes ou les leurs et ont activement augmenté le contenu sur leurs plateformes qui induit le peuple américain en erreur. ,’ », a déclaré Gwin, selon le Times. Le responsable de la Maison Blanche a semblé admettre que l’administration Biden établissait des “” normes “” qu’elle s’attend à ce que Facebook suive et mette en œuvre.

La nouvelle ne devrait pas surprendre étant donné que l’administration Biden a publiquement intensifié ses attaques contre Facebook tout au long de l’été. Biden a semblé affirmer que Facebook « tuait des gens » en juillet avant de faire marche arrière. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également déclaré que le bureau du chirurgien général Vivek Murthy “signifiait des publications problématiques pour Facebook qui propageaient de la désinformation”.

Elle a ensuite fait volte-face et a déclaré que l’administration Biden n’avait “pas demandé à Facebook de bloquer des publications individuelles”. Mais elle a admis que l’administration a “certainement soulevé des inquiétudes concernant des informations inexactes qui circulent sur la plate-forme sur laquelle elles circulent”.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact CensorTrack et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.