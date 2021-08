Fin de cycle en Espagne. Les États-Unis et la Slovénie font peur

in

08/03/2021 à 17:28 CEST

pari

Ce triple a échoué, bien que bien lancé, par Abalde en l’absence de 20″ d’ici la fin du match contre Slovénie cela allait nous coûter cher.

Espagne Il n’a pas su clore un match contre les Balkans qui semblait en bonne voie à 5 minutes de la fin, tout s’est mal passé.

Une fois “désactivé” Doncic Avec 3 fautes peu après le début du match, il semblait que le triomphe espagnol viendrait plus facilement que prévu. Mais Louka Il est revenu sur le terrain, et même s’il n’a marqué “que” 12 points, il a affronté une équipe qui étonne tout le monde et qui n’est pas seulement le joueur de la Mavs. Cancar, Prelevic ou le nationalisé Tobey Ils ont fini par nous renverser pour devenir la principale menace pour l’or américain.

La Slovénie remporte l’or [6.5].

Une défaite qui fut une traversée infernale, encore LES USAGES en route mais cette fois (comme dans Athènes 04) très bientôt, en quarts.

L’équipe de Scariolo je résisterais à Équipe États-Unis jusqu’au dernier quart-temps (63-69), mais encore une fois tous les fantômes se ressemblaient et en plus, la meilleure équipe du tournoi était devant.

Juste une démonstration brutale de Ricky Rubio (38 points) a évité un écart important. Espagne dit au revoir aux Jeux et avec la défaite la fin d’une génération de rêve.

Aux adieux bien connus à Pau celui de Marc dès que le jeu est terminé. Et bientôt ceux de Le Chacho, Rudy et même accalmie, une équipe de rêve que même si nous n’aimons pas admettre qu’elle a vieilli et comme il l’a dit Marc “Il est temps de quitter cette attraction.” A partir de maintenant, il doit être temps de Ricky (quel moment de forme le vôtre) de la Hernangomez, Garuba, Abalde, Alocen, Aldama..Mirotique?

La lutte pour l’or

Ce n’est plus Espagne dans le tournoi ne signifie pas que la compétition s’est désintéressée, nous avons un super favori pour l’or car LES USAGES [1.25] et trois alternatives de luxe comme Slovénie, La France Oui Australie.

Précisément le Aussie ouvrira les premières demi-finales à l’aube jeudi avec l’équipe de Popovitch, mais il semble peu probable que les Américains manquent la finale.

Les USA gagnent avec plus de 11 points [1.88].

L’autre croisement semble plus régulier, rien de moins un Slovénie–La France à la recherche d’une place en finale. Deux équipes qui n’ont pas encore perdu, qui viennent de gagner confortablement en quarts de finale et qui promettent de nous offrir « un » des matchs du tournoi.

Oui Doncic encore dans ce moment de “démangeaison extrême” Il semble assez probable qu’ils gagnent le match et accèdent à la finale, ils sont favoris au début [1.64].

Doit être remplit “la feuille de route” nous aurions une finale LES USAGES–Slovénie. Voir le roster des 2 équipes et le moment de la forme Doncic nous pourrions être avant un autre de ces “les matchs du siècle”, ceux qui ont joué Espagne contre les meilleures versions NBA des Américains en finale de Pékin ou alors Londres…Quel temps.

Les États-Unis remportent l’or [1.3]