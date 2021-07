Fin de la danse des entraîneurs : 7 franchises, 7 nouveaux entraîneurs

Après plusieurs semaines chargées dans les bureaux, toutes les franchises NBA ont à nouveau un entraîneur-chef. L’arrivée de Wes Unseld Jr. sur le banc des Wizards de Washington, qui n’a pas encore été officiellement confirmée, a été la dernière pièce d’un puzzle très complexe. Celui qui a conduit à une danse technique, pratiquement inégalée. Jusqu’à sept équipes auront un nouvel entraîneur la saison prochaine. Un nombre qui augmente si l’on prend en compte, par exemple, le mouvement des Hawks : Nate McMillan, après avoir atteint la finale de conférence, poursuivra quatre saisons supplémentaires à Atlanta. Jusqu’à la fin du cursus, auquel il s’est inscrit début mars, il était classé en intérim, étiquette qui lui a été subitement supprimée ; mais cela, officiellement, fait aussi de lui l’un des nouveaux entraîneurs en charge. Au-delà de ce formalisme, les nouveaux visages de la prochaine saison sont les suivants. Dont six, en plus, sont d’origine afro-américaine.

Boston Celtics : Ime Udoka

Dallas Mavericks : Jason Kidd

Indiana Pacers : Rick Carlisle

Pélicans de la Nouvelle-Orléans : Willie Green

Magie d’Orlando : Jamahl Mosley

Portland Trail Blazers : Chauncey Billups

Wizards de Washington : Wes Unseld Jr.

Dans le cas d’Unsled Jr., le dernier arrivé, il ne s’agit pas d’une simple incorporation. Suite au départ de Scott Brooks, qui avait été avec les Wizards pendant cinq saisons et avait perdu au premier tour des playoffs contre les Philadelphia 76ers, l’organisation a choisi un nom qui se connecte directement à son histoire. Le nouvel entraîneur, qui travaillait comme assistant depuis 16 saisons en NBA, est le fils de Wes Unseld, emblème de la franchise. Sûrement sa figure la plus importante. Hall of Fame, Unseld, décédé en juin de l’année dernière, a joué toute sa carrière avec les Bullets, d’abord à Baltimore puis dans la capitale des États-Unis. Plus tard, avec 5 All Stars, un MVP et le ring de 1978, le seul de la franchise, il sera également entraîneur et cadre au sein de l’organisation. Unsled Jr., qui tentera de prendre le relais, vient après avoir été assistant des Denver Nuggets au cours des six dernières saisons. Au Colorado, il a fait partie de l’une des promotions les plus impressionnantes de la compétition, gagnant une grande renommée dans son rôle de spécialiste défensif. Auparavant, il avait fait partie des entraîneurs des Golden State Warriors et d’Orlando Magic, une organisation pour laquelle il a également été interviewé à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Jamahl Mosley, cependant, a été choisi pour la Floride. Non sans implications qui vont plus loin, comme dans la plupart des cas. Avec autant de trous à combler, il était impossible que les étapes ne s’entrecroisent pas. Mosley arrive à Orlando après sept saisons en tant qu’assistant avec les Dallas Mavericks, où Jason Kidd a atterri. Avant, il est passé par Cleveland et Denver, également avec des rôles similaires. Au Texas, il était le favori de Luka Doncic ; sur le Magic, il reprendra une organisation qui, comme il l’a démontré sur le marché précédent, a appuyé sur le bouton rouge de reconstruction. Celui qui débutera, sans aller plus loin, lors de la prochaine Draft (29 juillet), avec les choix 5, 8 et 33. Kidd, quant à lui, doit diriger Dallas dans la mission urgente de créer l’environnement parfait pour le joueur slovène, qui est prêt à gagner. Contrairement à Unsled Jr. ou Mosely, dans son palmarès, il y a des expériences en tant qu’entraîneur-chef. Après avoir débuté sa carrière sur le banc avec les Brooklyn Nets, il a passé trois saisons et demie avec les Milwaukee Bucks. Dans les deux cas, sans grand succès.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, le meneur de jeu légendaire était l’une des options préférées de Damian Lillard sur les Blazers, où Chauncey Billups est enfin arrivé. Un autre tremblement de terre à Portland. Alors qu’au départ, le nouveau manager faisait partie des préférences du joueur de la franchise, il est finalement devenu une nouvelle source d’inquiétude. L’avenir du meneur étant plus que jamais en suspens, l’arrivée de Billups a suscité une vague de critiques envers Lillard, principalement en raison de l’histoire du nouvel entraîneur, accusé d’abus sexuels en 1997. Avec lui, Ime Udoka est venu aux Boston Celtics, Rick Carlisle aux Indiana Pacers et Willie Green aux New Orleans Pelicans. Dans tous les cas, avec obligation de faire un pas en avant. Udoka a été le premier de la série d’ajouts. Après le changement de Brad Stevens, désormais président des opérations, il doit donner le dernier coup de pouce à une franchise qui ne parvient pas à achever son ascension vers la gloire. Carlisle, de son côté, qui a cédé sa place, justement, à Kidd, va tenter de briser la barrière dans l’Indiana : avant cette saison, sans playoffs, l’équipe a cumulé cinq chutes au premier tour. Willie Green, quant à lui, après la campagne solitaire de Stan Van Gundy à la Nouvelle-Orléans, cherchera à mener Zion Williamson à ses premières séries éliminatoires. La nouvelle carte de la compétition. Une danse qui, jusqu’à nouvel ordre, se termine.