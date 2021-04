Fin de la guerre? Michelle Salas se vante d’une photo avec Frida Sofía

Au cours de l’entretien révélateur qu’elle a accordé à Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía a assuré qu’elle n’avait aucun intérêt à reprendre la relation avec Michelle et a attribué son éloignement aux comparaisons constantes qui ont toujours existé entre elles.

Michelle Salas (Instagram)

À cet égard, Frida a expliqué: «[Se pelearon] pour mustia, parce que … ils ont toujours eu les comparaisons que Michelle est une dame, que Frida est le mouton noir de la famille, et Frida est la pomme pourrie, la discorde de Las Pinal, et moi “Oh, non!”

Quand ils ont commencé à nous comparer, c’était quand je l’ai fait [la portada] de Playboy; il y avait les critiques les plus sévères, et quelqu’un m’a dit: “ Que pensez-vous de ce que Michelle a dit que vous êtes plus comme Playboy et elle ressemble plus à Vogue? ”, et j’aime: “ Eh bien oui, mais qui a la couverture? ” , et c’est là que ça a commencé ».

Quant à savoir si elle entretient actuellement de bonnes relations avec elle, Frida a commenté: «non, plus… non [la ha vuelto a ver] et la vérité n’est pas [le interesa]».