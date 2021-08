Fin de la réminiscence expliquée: le mystère de Hugh Jackman dévoilé

En sauvant la vie de Freddie et en découvrant le complot entourant la famille Sylvan, Nick s’est quand même condamné à l’incarcération. Ses tactiques étaient illégales et Reminiscence se serait terminé avec lui dans une cellule de prison. Il se trouve qu’il a choisi une peine d’emprisonnement à perpétuité différente et l’a exécutée lui-même.

En fin de compte, tout comme l’histoire d’Orphée et Euridyce qui joue un rôle crucial dans la romance de Reminiscence, Nick suit finalement Mae dans le monde souterrain métaphorique. Alors qu’elle est physiquement morte, M. Bannister est fonctionnellement mort, pour ne plus jamais mettre les pieds hors de son réservoir de souvenirs. Les amants sont réunis et l’histoire ne se termine jamais, ce qui fait de Reminiscence une double fonctionnalité potentiellement puissante avec Inception; une autre histoire obsédée par la mythologie grecque et le pouvoir de la mémoire.