Fin de la route pour « Hanuman » de Modi ? Avenir politique en jeu, Chirag Paswan pèse ses options

Assailli et trahi par son oncle Pashupati Kumar Paras, Chirag Paswan pèse soigneusement ses options avant de prendre une décision sur son avenir politique qui est clairement en jeu. Chirag, qui s’appelait “Hanuman” du Premier ministre Narendra Modi, a été abandonné par nul autre que son “Ram” lorsque Paras a été inclus dans le cabinet de l’Union. Chirag, qui attendait un appel du BJP et de Narendra Modi, n’a pas obtenu ce à quoi il s’attendait malgré une guerre contre Nitish Kumar au Bihar tout en approuvant le leadership du Premier ministre Modi.

La voie à suivre ne sera pas facile pour Chirag car il a récemment été snobé par la Haute Cour de Delhi lorsqu’elle a rejeté son plaidoyer contestant la décision du président de Lok Sabha, Om Birla, de reconnaître son oncle Pashupati Kumar Paras comme le chef du parti Lok Janshakti (LJP) dans la maison. Chirag est susceptible de contester le verdict. Maintenant, la bataille pour revendiquer la propriété du LJP est susceptible d’aller devant les tribunaux et Chirag devra attendre que Paras profite des avantages de la rébellion en tant que ministre des Industries agroalimentaires.

Paras se prépare également à une refonte majeure de l’organisation. Il a l’intention de nommer de nouveaux dirigeants en tant que présidents dans les districts et les États. Paras pourrait également choisir de réorganiser le conseil exécutif national du parti, qui compte de nombreux dirigeants fidèles à Chirag Paswan. Une fois que de nouveaux visages sont arrivés, Chirag peut avoir du mal à obtenir le soutien du parti. Il sera important de voir si la faction dirigée par Chirag lui restera fidèle dans les prochains jours ou non.

Alors que Chirag a soutenu que le JD(U) de Nitish Kumar est à l’origine du factionnalisme au sein du parti fondé par son père, l’opposition RJD lui a déjà envoyé des sondes. Chirag, cependant, n’a pas encore pris d’appel sur son futur déménagement. Récemment, le secrétaire général national du RJD, Shyam Rajak, a rencontré Chirag Paswan au Bihar. Bien qu’il ait qualifié cela de visite personnelle, des rapports ont affirmé que Chirag a également parlé à Lalu Prasad Yadav au téléphone pendant environ 15 minutes, après quoi le supremo du RJD a discuté de la question avec son fils Tejashwi Yadav, qui se trouve être le chef de l’opposition au Bihar. Assemblée.

Après la réunion, Rajak a déclaré que tous ceux qui veulent faire avancer l’idéologie de Lohia et Ambedkar sont invités à se joindre au RJD.

Alors qu’une nouvelle alliance est peut-être sur les cartes au Bihar, le défi le plus important et le plus immédiat devant Chirag est la décision liée à son parti LJP. Si Chirag ne parvient pas à récupérer la propriété, il sera intéressant de voir s’il rejoint un autre parti en tant que membre ou lance une nouvelle formation politique.

