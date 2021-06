Fin de la saison 3 de Master Of None : est-ce la vraie vie ou est-ce juste un fantasme ?

Cette petite fissure dans l’armure du couple devient rapidement un trou béant lorsqu’une fausse couche brise leurs espoirs d’avoir un enfant, une démarche que Denise a prise sans enthousiasme pour soutenir Alicia qui ne veut rien de plus que d’être mère. Comme cela peut parfois arriver, la perte de leur enfant à naître forme une barrière affective entre le couple, les laissant trouver un soutien ailleurs dans les bras de différents amants.

Trop à supporter pour le couple, Denise et Alicia se séparent, vendent la maison et passent un temps indéterminé où elles ne font plus partie de la vie de l’autre. Le chapitre 3 suit Denise alors qu’elle traverse le processus de vente de la maison tout en essayant d’écrire son deuxième livre, deux processus qui sont profondément touchés par l’échec de son mariage. Alicia, d’autre part, décide d’avoir un enfant seule au chapitre 4 et passe par le processus physiquement et émotionnellement éprouvant de la fécondation in vitro (qui réussit), dans peut-être le meilleur épisode de Master of None depuis le primé “Action de grâces.”