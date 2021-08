Fin de la zone euro ? Les dirigeants ont déclaré que les mesures de style nordique sont « la clé de la survie de l’Europe » | Politique | Nouvelles

in

L’économie américaine a déjà récupéré le terrain perdu pendant la pandémie. Pendant ce temps, la Chine produit plus maintenant qu’avant la première épidémie de COVID-19. Même la Grande-Bretagne, confrontée à tous les vents contraires de la sortie de l’UE combinés à une pandémie particulièrement mauvaise, organise l’une des récupérations les plus rapides de son histoire.

En revanche, la zone euro apparaît à nouveau comme le maillon faible de l’économie mondiale.

Selon le chroniqueur financier Matthew Lynn, il pourrait s’écouler des années avant qu’il ne retrouve les niveaux de production et de sortie de 2019.

Il a écrit dans le Telegraph : « Les chiffres de croissance de la semaine dernière ont été décevants. Certes, la zone se développe, mais à un rythme beaucoup plus lent que le reste du monde.

“Dans l’ensemble, la zone s’est agrandie de seulement 2% au deuxième trimestre.

“L’Italie était la meilleure de ses principales économies, à 2,7%, tandis que l’Allemagne a réussi à réaliser une croissance de 1,5% pour le trimestre, inférieure aux attentes, et compensant à peine la baisse de 2,1% au cours des trois premiers mois de l’année.”

“Dans l’ensemble, le FMI s’attend à ce que la zone ne s’étende que de 4,6% en 2021, après une chute de 6,5% l’année dernière.

“Quand reviendra-t-il à son niveau de production d’avant la pandémie ? Personne ne le sait vraiment. Au rythme actuel, cela prendra un certain temps.”

Alors que beaucoup craignent que les perspectives sombres ne signifient la fin de la zone euro dans un avenir proche, un livre de 1995 intitulé “Le cœur pourri de l’Europe: la sale guerre pour l’argent de l’Europe”, écrit par l’économiste britannique Bernard Connolly, a refait surface.

Dans le livre, publié par Faber & Faber, M. Connolly a soutenu qu’il n’y avait pas de solutions réalisables à la crise de l’euro sans un démantèlement complet de la zone euro.

Cependant, des “mesures de style nordique”, a-t-il noté, pourraient être la clé de la survie économique du continent.

M. Connolly a écrit : « S’il n’y a pas de solutions réalisables pour la crise de l’euro sans retraits, peut-être même une rupture totale, qu’est-ce que cela implique ?

“On ne peut guère douter que les retraits en série et, a fortiori, l’éclatement de la zone euro auront des conséquences horribles, y compris très probablement une nouvelle et plus grande crise financière.

“Mais pour certains, une telle crise est – ce mot encore une fois – inévitable.”

Il a poursuivi: “La plus grosse bulle de crédit de l’histoire entraînera les plus grosses pertes de crédit de l’histoire, quoi qu’il arrive.

“Plus la mascarade d’essayer de “résoudre” la crise se prolonge, plus les pertes seront importantes et plus la crise inévitable sera dévastatrice.

“Parce qu’une grande partie des pertes, y compris les pertes sur les portefeuilles de produits dérivés, seront supportées par les banques, le risque est qu’il y ait une panique financière écrasante et un effondrement total de l’ensemble du système financier et économique en Europe et peut-être dans le reste du monde.”

M. Connolly a conclu : « Prévenir cela pourrait bien nécessiter des mesures de « style nordique » (de sorte que les contribuables n’ont pas été invités à assumer la totalité du fardeau des pertes de crédit des banques, car si ni les créanciers des banques ni les contribuables ne sont autorisés à être touchés par des pertes de crédit , les épargnants seront certainement touchés par une autre voie, car les gouvernements sont contraints de générer une inflation rapide), impliquant potentiellement la nationalisation de l’ensemble des secteurs financiers dans de nombreux pays.

“Si l’on est optimiste, on peut voir cela comme une chance de redémarrer un système bancaire à partir de zéro, avec le bon sens du gâteau vendu par les gouvernements à de nouvelles “bonnes banques”, avec des actifs non toxiques dans leurs bilans.

“Si l’on est optimiste…”

En octobre, le ministre allemand des Finances Olaf Scholz a déclaré que l’UE faisait déjà un pas vers une union fiscale avec ses plans pour se remettre de la pandémie de coronavirus – qui implique que la Commission européenne emprunte sur les marchés financiers.

M. Scholz a déclaré lors d’une conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance à Bruxelles : “Nous nous dirigeons vers l’union fiscale, un grand pas en avant dans la capacité financière et la souveraineté de l’UE.”

Pour soutenir l’économie du bloc, l’UE a annoncé un fonds de relance de 750 milliards d’euros (678 milliards de livres sterling).

Il a ajouté : « Les marchés ont confiance dans les politiques européennes et dans le développement des économies européennes.

“Nous devrions continuer avec ce cours.”