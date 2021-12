Fin de l’année 2021 : 10 fonctionnalités de WhatsApp qui ont fait la une des journaux

Financial Express Online revient sur certaines des meilleures fonctionnalités de WhatsApp qui ont fait l’actualité en 2021.

L’application de messagerie instantanée populaire WhatsApp a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur et ajouter des niveaux de sécurité supplémentaires. En 2020, il a introduit le mode sombre, utilisé le mode de recherche avancée, envoyé des messages de disparition, rejoint des appels de groupe et plus encore. Cette année, la société a mis à niveau les fonctionnalités existantes, ajouté de nouvelles émoticônes ou introduit de nouvelles fonctionnalités.

Donc, si vous avez manqué de rattraper les nouvelles fonctionnalités introduites par la société soutenue par Meta, voici un bref récapitulatif.

Envoyer et recevoir de l’argent

Le paiement WhatsApp, bien qu’introduit fin 2020, a été largement disponible pour les utilisateurs d’Android et iOS cette année. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer ou de recevoir de l’argent sur la base du système Unified Payment Interface. Un cashback de Rs 51 a également été introduit pour le paiement de tous les montants pour les utilisateurs bêta spécifiques afin d’attaquer plus de personnes en utilisant l’interface pour effectuer des transactions monétaires.

Passer des appels sur le PC

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs de WhatsApp Web peuvent assister ou passer des appels vocaux et vidéo en tête-à-tête directement depuis leur ordinateur portable sans avoir à chercher leur téléphone. Il suffit d’installer WhatsApp pour Windows ou Mac sur son PC et de se connecter à son compte pour commencer. On dit aussi qu’il est crypté de bout en bout. La fonction n’est pas encore disponible pour les appels de groupe.

Envoyer des fichiers multimédias qui disparaissent

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes et les plus annoncées est View Once. Il permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers multimédias pour une seule fois. Avec cette fonctionnalité, le destinataire ne peut voir le fichier qu’une seule fois. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur la nouvelle icône « 1 » avant d’envoyer le fichier multimédia, et il disparaîtra automatiquement une fois qu’il aura été ouvert.

Fonctionnalité de prise en charge de plusieurs appareils

WhatsApp a finalement déployé la fonctionnalité de prise en charge multi-appareils très attendue qui permet d’utiliser l’application à partir de plusieurs appareils, ordinateur portable, tablette, PC avec le même compte et en même temps en utilisant le compte avec l’appareil principal non connecté à Internet. Cette fonctionnalité a rendu l’utilisation de WhatsApp pratique pour les utilisateurs professionnels.

Couper le son des vidéos avant de les partager

Les utilisateurs peuvent désormais désactiver les vidéos avant de les partager sur WhatsApp. Cela supprime le bruit de fond inutile et la fonction est là où vous éditez vos vidéos. Appuyez simplement sur l’icône du son et coupez le son de la vidéo avant de la partager.

Fonction de rapport au niveau des messages

Les utilisateurs peuvent désormais signaler un message spécifique pour signaler un compte. On peut simplement appuyer longuement sur un message spécifique pour bloquer ou signaler un utilisateur en plus de signaler un compte entier.

Appels Flash

Les appels flash sont une couche supplémentaire en plus de la vérification par SMS pendant le processus d’inscription sur WhatsApp. Les utilisateurs peuvent vérifier leur numéro via un appel automatisé lors de la configuration de leur compte WhatsApp. La société déclare que cette méthode de vérification est une option plus sûre car elle a lieu dans l’application elle-même.

Rejoindre les appels de groupe plus tard

En intégrant sa fonction d’appel joignable, WhatsApp permet désormais aux utilisateurs de rejoindre un appel vidéo une fois qu’il a commencé sans que le créateur de l’appel coupe le téléphone et rejoigne le membre laissé de côté. L’onglet sera présent sur l’onglet de discussion de groupe. Un membre n’a plus besoin d’appeler un membre pour rejoindre un chat, le membre peut rejoindre un appel en cours directement depuis l’onglet.

Transférer les discussions de l’iPhone vers Android

Si vous passez d’iOS à Android, votre historique de discussion WhatsApp restera intact. À condition que vous utilisiez des appareils Samsung pour commencer. WhatsApp a ajouté une nouvelle fonctionnalité dans laquelle on peut transférer des discussions, y compris des fichiers multimédias, des notes vocales d’un iPhone vers une interface Android.

Messages de groupe de filtrage administrateur WhatsApp

Les administrateurs de groupe WhatsApp pourront bientôt supprimer des messages spécifiques pour tous les membres du groupe afin de filtrer la désinformation et le spam courants dans les groupes réguliers malgré de longs débats et critiques à ce sujet. WatsApp teste actuellement la fonctionnalité en version bêta et sera bientôt déployé pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité est une extension de la fonctionnalité existante « Supprimer pour tout le monde » que WhatsApp avait introduite en 2017.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.