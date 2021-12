Fin de l’année 2021 : c’est parti pour l’industrie du jeu en ligne, il suffit de jouer correctement pour la clarté de la réglementation

Les startups indiennes de jeux ont attiré des transactions d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021, selon un récent rapport de Maple Capital Advisors.

Par Sameer Barde

Après une performance remarquable en 2020, la course de l’industrie indienne des jeux en ligne s’est prolongée jusqu’en 2021. L’année a été plutôt des montagnes russes, allant d’une popularité croissante à des investissements substantiels, une visibilité bien supérieure à l’interdiction (partiellement) dans quelques États du pays. Les jeux en ligne sont devenus une voie populaire pour le divertissement en raison de la démographie plus jeune, de la pénétration plus élevée d’Internet et des smartphones abordables, incitant les investisseurs à faire des investissements importants sur le marché. Dépassant la valeur totale des investissements reçus par le secteur au cours des cinq dernières années, les startups indiennes de jeux ont attiré des transactions d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars 840 millions au cours des neuf premiers mois de 2021, selon un récent rapport de Maple Capital Advisors. Ceci, cependant, ne tient pas compte d’un financement supplémentaire de 840 millions de dollars reçu par une start-up de jeux, qui est actuellement évalué à 8 milliards de dollars, au 24 novembre 2021.

Aujourd’hui, l’Inde est l’un des marchés du jeu en ligne à la croissance la plus rapide au monde. Selon le rapport BCG-Sequoia India, l’industrie indienne du jeu, qui vaut actuellement 1,8 milliard de dollars, représente 1% du marché mondial, soit près de 200 milliards de dollars. Le phénomène du mobile first devrait en outre propulser l’industrie vers un marché de 5 milliards de dollars d’ici 2025. Alors que cette tendance continue de se renforcer, on estime qu’environ 420 millions de joueurs jouent à des jeux en ligne, façonnant activement l’évolution du marché.

Le secteur remet désormais en question les formes conventionnelles de divertissement. L’industrie du jeu en ligne a connu une croissance robuste de près de 40 % en 2019-2020, plus que celle des plateformes OTT, de télévision et de médias sociaux. De plus, l’adoption de technologies de la nouvelle ère telles que la réalité augmentée/réalité virtuelle (AR/VR), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) se traduira par un gameplay plus engageant et des expériences plus immersives conduisant à plus de personnes à adopter cette forme de divertissement au lieu d’autres formes passives.

L’industrie du jeu en ligne devrait générer 60 000 à 80 000 nouveaux emplois d’ici 2025, selon un rapport co-écrit par IAMAI, RedSeer et OnePlus. Avec divers acteurs de l’industrie développant de nouveaux jeux passionnants pour les utilisateurs, l’industrie offrira une variété d’opportunités d’emploi intrigantes aux personnes intéressées à poursuivre une carrière dans le jeu. Alors que l’intérêt pour les jeux augmente déjà, il est maintenant temps de prendre des mesures immédiates et claires pour aider à développer encore plus cette industrie.

Toute incertitude a un impact négatif sur les investissements, l’emploi, les opérations et l’entrée de nouveaux acteurs dans l’industrie ou agit comme un frein sur les plans actuels des opérateurs. À cette fin, l’incertitude réglementaire, illustrée par des interdictions générales dans quelques États indiens, représente un obstacle important à la croissance du secteur.

Il y a quelques mois, le gouvernement du Karnataka a adopté le Karnataka Police (Amendment) Bill 2021, rendant illégales toutes sortes de jeux en ligne avec des enjeux monétaires. D’autres États tels que l’Andhra Pradesh, le Telangana, l’Orissa et l’Assam ont également interdit les jeux en ligne dans le passé. Il ne fait aucun doute que la réglementation est impérative et l’argument, dans tous les cas d’interdiction, a été de protéger les consommateurs. Mais ce qui est préoccupant, c’est l’efficacité de ces interdictions. De telles mesures extrêmes profitent non seulement aux opérateurs éphémères, mais encouragent les activités de jeu illégales entraînant des effets néfastes sur les joueurs mêmes que le gouvernement cherche à protéger. De plus, étant donné la nature en ligne des jeux, les États ont une capacité très limitée d’appliquer de telles interdictions.

Par conséquent, le besoin de l’heure est de créer un cadre réglementaire structuré qui protège à la fois les acteurs et les opérateurs. 2022 doit être une année de collaboration entre l’industrie, le gouvernement et d’autres parties prenantes, afin d’élaborer des réglementations claires. La réglementation obligerait les opérateurs à proposer des fonctionnalités telles que le KYC obligatoire, le cryptage au niveau SSL, la certification RNG et à promouvoir le jeu responsable via des limites quotidiennes et mensuelles, l’auto-exclusion ainsi que des restrictions sur le type de publicités effectuées.

À l’échelle mondiale, le jeu est une industrie bien réglementée. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE, ont mis en place des réglementations pour garantir que les joueurs profitent de cette forme de divertissement de manière responsable. Compte tenu de la taille et du potentiel futur de l’industrie du jeu, il est temps d’examiner les meilleures pratiques mondiales et la manière dont les autorités des marchés réglementés fonctionnent pour tirer parti des opportunités.

Le jeu en ligne est un secteur en plein essor. Avec le bon soutien et la clarté réglementaire, l’industrie indienne du jeu pourrait même devenir un leader mondial à l’avenir, générant de la richesse et des emplois pour des millions de personnes tout en offrant un divertissement sûr et responsable à nos consommateurs.

L’auteur est PDG de la Fédération E-Gaming. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Un travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos des annonces de novembre 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.