Fin de l’année 2021 : l’année de la création de contenu de jeu et des influenceurs de jeu

L’amour du jeu a créé une demande de consommation de contenu sur les plateformes de streaming

Par Abhishek Aggarwal

Les jeux vidéo compétitifs ont le vent en poupe et se sont finalement intégrés à notre culture, influençant les consommateurs, les investisseurs, les médias et les marques envers eux-mêmes. La réponse qu’il reçoit est encourageante et suffit à indiquer à quel point l’industrie du jeu prend forme. L’amour du jeu a créé une demande de consommation de contenu sur des plateformes de streaming où les créateurs de contenu sont en direct et conduit une session engageante avec ses téléspectateurs en temps réel, ce qui facilite à la fois le partage et la connexion. Un nouveau genre, avec de nouveaux formats avec de nouvelles histoires à chaque fois et de nouvelles voix à travers les régions et les langues s’ajoute au travail des créateurs.

Grâce à la composante sociale de la diffusion en direct, il a alimenté l’explosion des investissements et la création de revenus. Les plateformes de streaming comme Twitch et YouTube permettent aux abonnés de créer une connexion directe avec leurs joueurs ou équipes préférés. Le géant des médias sociaux Facebook s’est également penché sur le streaming de jeux et les plateformes indiennes de streaming en direct et d’esports comme Loco et Rooter bénéficient également d’un suivi de masse parmi les créateurs de contenu de jeux dans notre pays.

Les adeptes de ces plateformes de streaming ou créateurs de contenu de jeu sont principalement composés de jeunes hommes qui se trouvent généralement dans un créneau difficile à atteindre. Selon le rapport sur les jeux de YouGov, l’Inde se démarque du reste du monde avec la plus forte pénétration d’adeptes des influenceurs de jeux à la fois parmi les joueurs actifs (25 %) et les gros joueurs (33 %). Un quart des jeunes hommes indiens urbains âgés de 18 à 34 ans suivent des influenceurs de jeux en Inde. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les marques, endémiques et non endémiques, misent toutes deux sur la promotion de leurs produits ou services en collaborant avec ces jeunes talents en tant que partenaires stratégiques. Les investissements croissants des capitalistes et les réseaux de distribution appropriés via des éditeurs comme Garena, Krafton, Riot, etc. sont impliqués dans l’investissement et la croissance des Esports en Inde.

La plate-forme de partage de vidéos en ligne et de médias sociaux YouTube a récemment dévoilé que les créateurs de contenu de jeux ont dominé leur liste des meilleurs créateurs indiens cette année. Le top 10 des créateurs YouTube en Inde, cinq d’entre eux étaient des créateurs de jeux, dont Lokesh Gamer (Lokesh Raj Singh), Total Gaming (Ajay), A_S Gaming (Sahil Rana), Techno Gamerz (Ujjwal Chaurasia) et Gyan Gaming (Sujan Mistri ). Cela indique que les téléspectateurs sont flexibles et passent du contenu grand public au contenu de jeu. Les créateurs de contenu de jeu utilisent leur plate-forme pour fournir des sources riches et uniques pour la narration et le renforcement de la communauté, car ils dominent avec des taux d’engagement plus élevés. Cette année est également spéciale pour la star de BGMI Aaditya Sawant alias Dynamo Gaming puisqu’il a franchi avec succès plus de 10 millions d’abonnés Youtube sur sa chaîne Youtube officielle. Il a fourni un contenu divertissant et des techniques de jeu bénéficiant d’une énorme audience de la part de ses abonnés et s’est imposé comme le meilleur créateur de jeux en Inde.

Comme tout sport professionnel traditionnel, les esports ont leurs propriétaires, des accords de parrainage, des franchises, d’énormes prix en espèces pour les gagnants, des marchandises et tout le reste, ce qui contribue à renforcer la communauté esports et à les aider à générer leurs revenus annuels.

C’est la pandémie qui a permis à l’esport de gagner en popularité, mais une fois la pandémie maîtrisée, elle ne fera que renforcer les opportunités de se développer et d’organiser davantage de tournois en direct. La pandémie a entraîné un changement d’approche et de comportement des consommateurs. Les gens sont devenus plus réceptifs à s’engager en ligne et l’utilisation accrue des smartphones, l’accessibilité à la technologie et à l’Internet haut débit ont ajouté à ses avantages. L’année 2021 a contribué à former la feuille de route pour la croissance de l’industrie de l’esport, en particulier avec l’annonce de l’eSport faisant ses débuts aux Jeux asiatiques 2022.

À l’avenir, les modèles commerciaux prendront forme à travers le logiciel en tant que service (SaaS) et la plate-forme en tant que service (PaaS). L’industrie du jeu voit le jeu en tant que service (GaaS) porter le segment à un nouveau niveau.

Le streaming de jeux arrive à maturité dans le pays. L’essor fulgurant de cette industrie offre un refuge à ces créateurs de contenu de jeu new-age qui ont réussi à établir leur domination dans l’industrie sur une courte période.

(Le co-fondateur et PDG de Trinity Gaming. Les opinions exprimées sont personnelles.)

