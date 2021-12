Fin de l’année 2021 : le vrai pouvoir de la créativité réside dans la résolution de problèmes

Les marques se sont tournées vers un objectif et une communication motivée afin de communiquer avec leurs consommateurs



L’année 2020 a apporté à la fois des perturbations et des apprentissages, car diverses industries se sont adaptées à l’environnement en évolution. Quant à l’industrie de la publicité, elle a apporté son lot de défis, car la pandémie de Covid-19 a entraîné une chute de 21,5% de l’AdEx indien en 2020, selon un rapport de GroupM. Selon les experts du secteur, 2021 a été l’année de la reprise pour AdEx – il a augmenté de plus de 20 % par rapport à 2020, ce qui a contribué à le ramener plus près des niveaux d’avant la pandémie. « Le numérique et la télévision ont été les moteurs, tandis que la presse écrite et la radio couvrent également beaucoup de terrain. L’histoire de la croissance se poursuivra en 2022, nous pouvons nous attendre à une croissance de plus de 15% d’AdEx », a déclaré Kaushik Chakraborty, EVP, iProspect India, à BrandWagon Online. La télévision et le numérique représentaient ensemble environ 70 % de la part globale d’AdEx en 2021, selon les experts du secteur. Ce chiffre devrait encore augmenter pour atteindre 73 % en 2022, la part du numérique passant à 33 % contre 29 % actuellement, tandis que l’imprimé devrait légèrement perdre du terrain. De plus, des catégories telles que les véhicules électriques, les investissements en crypto-monnaie, les applications d’investissement edutech et DIY ou la fintech DIY devraient augmenter de manière significative et contribuer à la croissance globale.

Fait intéressant, les marques se sont tournées vers un objectif et une communication motivée afin de communiquer avec leurs consommateurs. Dans toutes les catégories, des marques de Mankind Pharma, KFC à Coca Cola et ZEE, entre autres, se sont intensifiées et ont encouragé les consommateurs à rester chez eux et à maintenir leur hygiène. Alors que 2021 a commencé à assouplir les restrictions, l’objectif a continué de rester un élément essentiel dans la conduite des communications. « Le but n’est pas de « réveiller » la lessive ou de s’approprier quelque chose pour être à la mode. Il n’est pas limité à la publicité et au marketing, il s’agit de ce que l’entreprise/la marque/le produit représente, vit, jour après jour. Par conséquent, un grand modèle de communication pour nos marques cette année a fait ressortir le récit du produit d’une manière magique et intéressante », a déclaré Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie – Asie du Sud, Leo Burnett. Il a cité des exemples du travail récent que l’agence a effectué pour PhonePe, dans lequel elle avait créé une série de courts métrages avec les ambassadeurs de la marque Alia Bhatt et Aamir Khan qui parle d’assurance sans tracas via PhonePe, et Spotify où elle a créé une série de trois films en hindi, en tamoul et en télougou chacun pour promouvoir les listes de lecture organisées par Spotify, qui consistent à faire de la plate-forme une partie de la vie des gens.

« La publicité doit commencer à regarder au-delà d’elle-même, elle doit utiliser la créativité pour résoudre les problèmes. Ces solutions peuvent aller de la construction d’une plate-forme technologique à l’emballage en passant par l’innovation de format. Le vrai pouvoir de la créativité réside dans la résolution de problèmes, pas seulement dans la publicité. L’innovation sera la clé, la création de nouvelles plates-formes, l’apport de nouvelles idées et solutions joueront un rôle important pour les marques à l’avenir », a expliqué Sinha.

Selon Preetam Thingalaya, directeur des médias, Mirum India, le numérique a été le meilleur exemple de marketing adaptatif au cours des deux dernières années. « Et c’est une plate-forme qui évolue constamment et continuera d’évoluer. Nous sommes à l’ère du marketing adaptatif et l’on observera que les stratégies seront également conçues de cette façon – fluides et prêtes à s’adapter dans n’importe quel type de scénario. Créer l’amour de la marque sera toujours l’objectif suprême, car cela conduit à la considération et aux sentiers de la marque. La pensée marketing adaptative est la nouvelle façon de créer des marques, la croissance de l’entreprise suivra », a-t-il ajouté.

