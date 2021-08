Fin de “l’expérience” d’Emmanuel Macron: la France en émoi en tant que président à la tête du “naufrage” | Politique | Nouvelles

in

Le président français s’est engagé à accepter davantage de réfugiés afghans en France pour répondre à la crise humanitaire causée par les talibans. Mais la promesse de M. Macron à la communauté internationale n’a pas été reçue à bras ouverts en France. Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne et président de Debout la France a déclaré : « Le droit d’asile est malavisé et incontrôlable !

« Il est hors de question d’accepter des Afghans sur notre sol, alors que nous en avons déjà un nombre incroyable qui ne s’intègrent pas du tout ! Assez de la folie migratoire.

« En ouvrant la porte aux réfugiés afghans, Macron met à mal la sécurité des Français. Folie !

« Les 10 000 Afghans qui entrent sur notre territoire chaque année n’étaient apparemment pas suffisants.

« Il y a beaucoup de pays entre la France et l’Afghanistan qui peuvent les accueillir.

L’eurodéputé du Rassemblement national Jérôme Rivière a fait écho : « La politique menée par Macron n’a aucun sens. Ces Afghans doivent être expulsés immédiatement, c’est tout ! Il est temps que l’expérience Macron s’arrête.

“Ce navire coule.

« Il n’a fallu qu’une semaine pour expérimenter la première menace terroriste en provenance d’Afghanistan.

« Nous n’aurions jamais dû accueillir des Afghans sans séjourner dans un pays tiers ou une base à l’étranger pour vérifier leur statut. Macron met la France en danger.

“On avait prévenu du danger d’accueillir des migrants afghans en France et maintenant l’un d’entre eux est déjà en garde à vue. Avec Macron, les Français sont en danger !”

L’eurodéputé Julien Odoul a déclaré que les Afghans “sont incompatibles avec nos valeurs, nos modes de vie, nos principes républicains”.

Selon le porte-parole du RN qui craint “un risque majeur pour la sécurité des Français”, “la France a déjà fait sa part”.

M. Odoul a déclaré “nous avons assez d’Afghans” en France puisqu’il y en a “35 000 aujourd’hui sous la protection de notre pays”.

“Il y a un risque, un risque majeur pour la sécurité des Français”, a-t-il poursuivi. Un risque qu’il jugeait « confirmé aujourd’hui » lorsque cinq Afghans ont été placés sous surveillance à leur arrivée en France et que l’un d’eux a été placé en garde à vue pour avoir quitté la zone qui lui avait été assignée par la Direction générale de la surveillance intérieure, comme le Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est expliqué mardi sur France Info.

Julien Odoul a insisté sur le fait que les contrôles ne peuvent pas se faire “sur notre sol”. “Le bon sens, le principe de précaution, c’est évidemment de refuser l’entrée de ces Afghans sur le territoire national”, a déclaré le porte-parole du RN. « Les terroristes profitent des routes migratoires pour s’infiltrer puis nous frapper.

“Je ne vois pas pourquoi la France doit mettre en danger ses citoyens. L’Afghanistan est-il une ancienne colonie française ? Non”, a poursuivi Julien Odoul.

“Nous avons versé du sang pour la liberté des Afghans, nous avons payé de l’argent, et pendant des années nous avons accueilli un certain nombre de ressortissants afghans, que faut-il faire de plus ? Nous avons fait le nécessaire”, a-t-il estimé, estimant que ” c’est aux Afghans de trouver des solutions.”

Les dirigeants des principaux pays industrialisés du G7 – Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis – se sont réunis virtuellement pour discuter de la manière de terminer le retrait et de traiter avec les talibans maintenant qu’ils ont pris le pouvoir.

Les pourparlers n’ont pas abouti à “de nouvelles dates” pour la fin de la mission d’évacuation, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, bien qu’il y ait eu des discussions intensives sur la possibilité d’utiliser un aéroport civil à Kaboul après le 31 août.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la principale condition de l’accord du G7 était que les militants doivent permettre un passage sûr aux Afghans souhaitant quitter le pays même après cette date limite.

Le gouvernement afghan s’est effondré lorsque les États-Unis et leurs alliés ont retiré leurs troupes deux décennies après avoir évincé les talibans dans les semaines qui ont suivi les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis par des militants d’al-Qaïda, dont les dirigeants avaient trouvé refuge dans les territoires dirigés par les talibans. Afghanistan.

Les dirigeants des talibans, qui ont cherché à montrer Factbox : les talibans cherchent à présenter un visage modéré alors qu’ils prennent le contrôle de l’Afghanistan un visage plus modéré depuis la capture de Kaboul, ont entamé des pourparlers sur la formation d’un gouvernement qui ont inclus des discussions avec certains anciens ennemis, y compris l’ancien président Hamid Karzaï.

Les talibans ont nommé un ancien détenu de Guantanamo, le mollah Abdul Qayyum Zakir, au poste de ministre de la Défense par intérim, a indiqué la chaîne d’information qatarie Al Jazeera, citant une source talibane. Certains anciens responsables du gouvernement afghan disent qu’ils ont reçu l’ordre de reprendre le travail.

