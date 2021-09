Fin d’Oxygen OS et ce que nous savons jusqu’à présent

Robert Triggs / Autorité Android

Au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup de changements pour OnePlus. Le co-fondateur Carl Pei est parti pour créer sa propre entreprise appelée Nothing. La gamme Nord s’est élargie pour inclure plusieurs téléphones OnePlus à très petit budget pour les États-Unis, qui étaient essentiellement des téléphones Oppo rebaptisés. Et, plus tôt cette année, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a annoncé que OnePlus « s’intégrerait davantage » avec son plus grand partenaire d’écurie BBK, Oppo.

Android Authority et d’autres points de vente technologiques ont récemment eu l’occasion de s’asseoir avec Lau et d’entendre ce qui se passera pour OnePlus à l’avenir. Sans aucune hyperbole, il y a d’énormes changements à venir pour la marque. En fait, il se passe tellement de choses que Lau appelle l’avenir « OnePlus 2.0 ».

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les confirmations importantes que nous avons concernant OnePlus 2.0 et ce que vous pouvez attendre des téléphones OnePlus à l’avenir.

Les téléphones OnePlus n’auront pas Oxygen OS tel que nous le connaissons en 2022

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La plus grande révélation de Lau est choquante mais pas totalement inattendue. À partir de 2022, les téléphones OnePlus n’auront plus Oxygen OS, du moins pas comme nous le connaissons aujourd’hui. Au lieu de cela, il y aura un nouveau « OS unifié » qui partage les points forts d’Oxygen OS et de Color OS d’Oppo.

Si vous vous en souvenez, plus tôt cette année, OnePlus a confirmé qu’il s’intégrerait davantage à Oppo. Naturellement, cela a soulevé des inquiétudes quant au fait qu’Oxygen OS serait fait pour. Les choses ne se sont pas bien passées lorsque OnePlus a rapidement basculé complètement les téléphones chinois OnePlus vers Color OS et a annoncé peu de temps après qu’il fusionnerait le code de base des deux systèmes d’exploitation.

Cependant, tout au long de tout cela, OnePlus était catégorique sur le fait qu’Oxygen OS n’allait nulle part, confirmant autant à Android Authority lorsqu’on lui demandait, et parlait fréquemment des avantages du code partagé – notamment la promesse de mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour appareils OnePlus. Il semble que la société ait changé d’avis, car elle dit maintenant que le nouveau système d’exploitation unifié sera très différent de l’OS Oxygen que nous avons aujourd’hui.

Malheureusement, Lau et OnePlus n’ont pas confirmé les questions les plus fondamentales que nous nous posions sur ce nouveau système d’exploitation unifié. S’appellera-t-il Oxygen OS, Color OS ou autre chose ? Les téléphones OnePlus et Oppo recevront-ils des mises à jour en même temps ? La ligne Nord l’aura-t-elle ? La société a refusé de répondre à l’une de ces questions.

Tout ce que nous savons, c’est qu’Oxygen OS tel que nous le connaissons actuellement est en train de changer. Oxygen OS 12 arrive encore cette année et ne sera pas basé sur ce nouveau système d’exploitation unifié. Cependant, il partagera la même base de code que Color OS. Au-delà de cela, la peau de OnePlus va soit changer de manière significative et n’être Oxygen OS que de nom, soit disparaître complètement.

À quoi ressemblera le système d’exploitation unifié ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Comme mentionné, Lau était timide avec des détails sur le nouveau système d’exploitation. Il ne nous reste plus qu’à expliquer comment il a décrit le système d’exploitation unifié.

Selon Lau, le système d’exploitation unifié intégrera les aspects essentiels d’Oxygen OS : « rapide et fluide », propre, léger, sans ballonnement, etc. Lau a même spécifiquement souligné que la société continuerait à ne pas précharger les applications ou les publicités. sur les appareils OnePlus et les téléphones de la marque continueront d’avoir des chargeurs de démarrage déverrouillables. Cependant, il aura également les aspects essentiels du système d’exploitation Color d’Oppo : un look fiable, riche en fonctionnalités, unique, etc.

Lau est convaincu qu’il peut combiner Oxygen OS et Color OS et créer le meilleur système des deux mondes.

Bien que cela semble aller à l’encontre de la logique, Lau ne considère pas Oxygen OS et Color OS comme des systèmes opposés. Il y avait même une diapositive pendant la présentation qui disait que le système d’exploitation unifié serait riche en fonctionnalités mais toujours léger. Comment cela pourrait-il être ?

Bien qu’il n’ait pas confirmé autant, il est possible que les téléphones Oppo et OnePlus puissent obtenir des versions légèrement différentes du système d’exploitation unifié. C’est la seule façon, à notre connaissance, qu’un système d’exploitation puisse être à la fois riche en fonctionnalités et léger. Si tel est le cas, nous pourrions toujours voir « Oxygen OS » et « Color OS » sur les téléphones des entreprises, même s’ils sont basés sur le même code de base.

Du côté positif, Gary Chen, qui dirige depuis longtemps le développement d’Oxygen OS, dirigera le développement du nouveau système d’exploitation unifié. Cela devrait, espérons-le, signifier que la plupart des aspects essentiels d’Oxygen OS seront intégrés au nouveau système d’exploitation.

Lau nous a également dit que OnePlus et Oppo ont l’intention d’intégrer davantage les expériences logicielles sur « de plus en plus d’appareils », suggérant fortement que cette fusion n’affectera pas seulement les téléphones Android. Les montres, écouteurs et autres appareils électroniques des marques pourraient être basés sur le même logiciel. Mais comment les entreprises vont-elles se différencier ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Lorsque OnePlus a commencé, il avait sa propre équipe de concepteurs, d’ingénieurs, etc. Cette équipe utiliserait le matériel préexistant et les connaissances en R&D de la marque sœur Oppo et en ferait de nouvelles choses. C’est pourquoi les premiers téléphones OnePlus ont beaucoup d'”ADN Oppo” mais ont toujours un aspect différent.

Les équipes OnePlus et Oppo sont désormais fusionnées en une seule méga équipe.

Maintenant, cependant, les équipes Oppo et OnePlus sont en train d’être entièrement fusionnées. Au sein de cette grande équipe unique, il y aura des équipes en petits groupes qui travailleront sur différents produits sous les deux marques différentes. Lau est convaincu que cela créera plus d’innovation au sein des deux marques, car l’équipe sera plus grande et capable de partager des idées ensemble.

La seule exception à cette règle est la RP. Les équipes de relations publiques des deux sociétés resteront séparées.

Les cyniques noteront que cela semble être une recette pour que les téléphones Oppo et OnePlus et d’autres produits deviennent de plus en plus similaires au fil du temps. Même si les équipes travaillent séparément, la simple proximité de toutes conduira inévitablement à un « saignement d’idées ». Lau ne semble cependant pas concerné par cette possibilité. Il est également possible que cette plus grande équipe crée de nouvelles innovations qui stimuleront la créativité à la fois pour OnePlus et Oppo. Le temps nous le dira.

Robert Triggs / Autorité Android

Lau a confirmé que le produit phare de 2022 – théoriquement appelé OnePlus 10 – serait le premier téléphone doté du nouveau système d’exploitation unifié. Après ce lancement, nous verrions le système d’exploitation unifié sur les nouveaux téléphones Oppo et OnePlus à l’avenir.

Malheureusement, Lau n’a pas divulgué de liste précise des téléphones qui bénéficieraient du système d’exploitation unifié et des téléphones qui ne le seraient pas. La ligne Nord est un gros point d’interrogation, sans parler des téléphones Oppo. La société a confirmé qu’elle respecterait sa promesse de mise à jour, ce qui signifie que tous les téléphones non-Nord lancés après la série OnePlus 7T verraient trois ans de mises à niveau et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Gardez à l’esprit que la société a déjà déclaré que les téléphones OnePlus recevant Android 12 obtiendraient une version d’Oxygen OS avec une base de code unifiée. Théoriquement, la mise à jour Oxygen OS 12 devrait servir de tremplin à ce qui sera finalement lancé sur le OnePlus 10.

L’essentiel ici est le suivant : nous savons que tous les produits phares OnePlus 2022 seront livrés avec le système d’exploitation unifié et que les séries OnePlus 8 et OnePlus 9 l’obtiendront éventuellement. Tous les autres téléphones OnePlus existants, ainsi que les futurs téléphones Nord, sont en suspens.

Pas de OnePlus 9T en 2021

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Avec tous ces grands changements, il ne devrait pas être surprenant qu’il n’y ait pas de OnePlus 9T cette année. Le moulin à rumeurs nous avait précédemment assuré qu’il n’y aurait pas de OnePlus 9T Pro, mais Lau a confirmé qu’il n’y aurait aucun produit phare de la série T.

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de téléphones OnePlus lancés en 2021. Cependant, la série OnePlus 9 restera les produits phares haut de gamme de la marque jusqu’à ce que nous voyions un produit phare en 2022.

Certains d’entre vous remarqueront que nous avons vu des rumeurs liées à un OnePlus 9RT. Il est possible que ce téléphone soit toujours en cours de lancement, mais sous un nom différent. Il est également possible qu’il soit en développement mais qu’il ait depuis été annulé. Dans ce cas, les commentaires de Lau l’emportent sur le moulin à rumeurs, mais nous devrons attendre et voir pour en être sûr.

« OnePlus est une marque unique »

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Après avoir entendu Pete Lau, nous avons eu de nombreuses questions de suivi. Nous les avons envoyés à OnePlus pour clarification, en particulier sur ce qui séparera les deux marques à l’avenir. Voici la réponse que nous avons reçue :

OnePlus est une marque unique dans l’industrie et possède un groupe unique d’utilisateurs très avertis en technologie, nous continuerons donc à personnaliser l’expérience OnePlus pour répondre à leurs besoins de plusieurs manières. Avec le système d’exploitation unifié, nous personnaliserons également l’expérience du produit pour les appareils OnePlus, par exemple, en le gardant léger et ouvert.

Cette citation donne l’impression que la société tient à conserver autant que possible l’identité de OnePlus, même dans les limites de cette fusion. Cependant, le manque de clarté de la société sur bon nombre de nos questions mettra probablement les fans mal à l’aise. Nous aurons juste besoin de voir comment se déroule le reste de l’année et combien de ce que OnePlus fait Dites-nous qu’il reste à long terme.

Que pensez-vous de la fusion OnePlus/Oppo maintenant que plusieurs mois se sont écoulés depuis l’annonce initiale ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur « OnePlus 2.0 ». Il est possible que nous entendions plus de confirmations sur les détails dans les prochains jours, alors ajoutez cette page à vos favoris au cas où il y aurait des mises à jour.