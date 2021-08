Fin du cauchemar de Mesut Özil

16/08/2021 à 19:53 CEST

Loin de la jeune star qui était d’Arsenal, Mesut Ozil il a perdu son statut de titulaire saisons avant d’être une charge financière pour le club anglais. Après avoir retrouvé vos premières sensations sans briller dans le Fenerbahçe, dimanche dernier, il a réussi à reprendre en Super Lig où il a frappé fort et a montré de grands espoirs pour cette saison.

Özil est loin d’être le milieu offensif qui a gagné la coupe du monde 2014 ou la sphères qu’il a trouvées au Real Madrid et pendant ce temps ses débuts à Arsenal. Entre 2017 et 2020, il était avec les Gunners où a réussi à changer de statut avec une réduction drastique de votre temps de jeu.

Toutefois, n’a pas réussi à se sauver des blessures durant son séjour au club londonien, 63 matchs et 333 jours et ce n’était pas dans les plans d’Unai Emery et Mikel Arteta. Ce dernier même lui a montré la porte de sortie. Lors de la dernière vente d’hiver, il quitte les Gunners pour rejoindre les Club turc Fenerbahçe, une fortune qui n’est pas parti du bon pied à cause de quelques problèmes physiques.

Il y a quelques jours, l’ancien joueur d’Arsenal a montré sa détermination dans une interview pour ‘L’Esquipe’ : “Le Fener est l’amour de mon enfance. C’était un vrai rêve pour moi de porter cette chemise un jour. Cela fait sept mois que j’ai signé, et chaque jour je vois ce que cela signifie de jouer un peu plus dans ce club. Évidemment, cela crée beaucoup de pression. Mais je le vois comme une motivation. Quand ils vous accordent tant d’attention et d’amour, un amour exclusif, vous vous devez de donner le meilleur en retour. Recevez tout “.

après un préparation épuisée, a décidé de se présenter pour jouer le premier match de la ligue turque contre Adana Demirspor, où arriver à marquer son premier but à partir du 16 février 2020, 18 mois plus tard Özil refait surface et brise sa mauvaise séquence en montrant de grands espoirs pour cette saison.