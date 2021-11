Fin du conservatoire de Britney Spears

Britney Spears est désormais une femme libre, car le juge a rapidement mis fin à sa tutelle… avec effet immédiat.

Le juge a mis fin à la tutelle sans exiger d’autre évaluation mentale… quelque chose à propos duquel Britney était catégorique.

L’audience a commencé avec l’avocat de Britney, Matthieu Rosengart, citant Le témoignage de Britney en juin … dans lequel elle a dit: « Je veux juste retrouver ma vie. »

Le juge s’est ensuite rendu auprès de tous les avocats et autres personnes réunis à la fois devant le tribunal et en ligne, leur demandant s’ils avaient des objections. Pas une seule personne – les avocats et tous – n’a eu de problème avec la fin de la tutelle.

La tutelle de la personne de Britney et la tutelle de sa succession ont été résiliées, à quelques exceptions près. Rosengart voulait que la tutelle de la succession reste uniquement pour exécuter les documents nécessaires afin que les actifs qu’elle détient sous la tutelle puissent être transférés à une fiducie contrôlée par Britney.

Le juge a ensuite lu son ordonnance mettant fin à cette saga … et cela n’a pris qu’environ 30 minutes du début à la fin.

Cela ne met pas fin au différend sur la manière dont la tutelle a été gérée, car Rosengart l’a clairement indiqué … il veut une comptabilité complète de toutes les personnes impliquées dans la tutelle, en particulier Jamie Spears et chef d’entreprise Lou Taylor, pour montrer combien d’argent ils ont transféré de la tutelle à leurs comptes. Cela dit, Rosengart a déclaré qu’en fin de compte, c’était à Britney de décider si elle voulait poursuivre Jamie et Lou Taylor.

Rosengart a précisé une chose … il a déclaré après l’audience: « Cette tutelle a été corrompue par James P. Spears. »

Rosengart pense qu’il y a eu détournement de biens par diverses personnes de la tutelle, aux frais de Britney. Comme nous l’avons signalé, sa succession vaut environ 60 millions de dollars… et Rosengart pense qu’elle devrait être beaucoup plus importante et ne le serait que si les avocats, Jamie, Lou Taylor et d’autres prenaient des coupes et des salaires sur la succession.

Quant à Britney, elle a repris sa vie en main, et comme vous le savez… les cartes sont désormais débarrassées pour qu’elle se marie Sam, avoir un bébé si elle le veut et acheter une nouvelle maison — quelque chose que nous savons qu’ils veulent. On nous dit que Britney a de mauvais souvenirs dans la maison où elle a vécu pendant la longue tutelle.

Rosengart a mis en place ce qu’il appelle un « filet de sécurité » afin que Britney bénéficie d’un soutien sur les questions personnelles et financières. Son conservateur personnel, Jodi Montgomery, a accepté de rester et de travailler pour Britney, et Rosengart a mis en place un directeur financier pour protéger et développer ses actifs.

Et, TMZ a cassé l’histoire … Britney veut obtenir de retour à l’atelier et enregistrer de la musique, bien qu’elle n’ait pas sélectionné de producteur ou de matériel pour un nouvel album.

On nous dit qu’elle n’a pas l’intention de se produire à nouveau … du moins pour le moment.

Les gens de FreeBritney étaient au premier plan sur les marches du palais de justice au début de l’audience. Ils deviennent fous en ce moment… ravis de la décision.