Fin du feuilleton : Kyrie Irving va se faire vacciner

Kyrie Irving a été sur toutes les lèvres la semaine dernière en raison de son refus contre le vaccin Covid-19. Le joueur, qui s’est impliqué dans les théories du complot, Il a assuré que c’était pour une question morale. Cette décision pourrait affecter l’année sportive de Kyrie, car il fait face à une amende de millionnaire et à l’incapacité de jouer à des matchs à domicile en raison de problèmes de santé. Ni l’un ni l’autre n’a participé à la journée des médias en personne, il l’a fait via l’application d’appel vidéo, Zoom. Malgré cette situation délicate, Des sources de la Ligue pensent qu’Irving finira par prendre le vaccin, citant l’influence de son ami proche et coéquipier Kevin Durant.

Les Statut vaccinal Irving était l’un des thèmes dominants de la journée médiatique du NBA. L’escorte vedette a demandé aux journalistes que “respecter ma vie privée“et il n’a pas commenté s’il était vacciné. Irving, Bradley Beal et Andrew Wiggins font partie des joueurs de la NBA qui ne seraient pas vaccinés en ce moment. Si Irving n’est pas vacciné contre Covid-19, il raterait tous les matchs à domicile, selon un mandat de la ville de New York.

En raison de cette situation, plusieurs dirigeants de la Ligue ont émis l’hypothèse qu’un commerce d’Irving, qui ne peut pas jouer à des jeux à Brooklyn sans vaccin, avec les Philadelphia 76ers de Ben Simmons, qui a demandé un échange et n’a pas l’intention de se présenter avec son équipe, pourrait résoudre chacun de vos problèmes. C’est une situation très fictive, plusieurs sources de la Ligue ayant connaissance de la situation ont déjà catégoriquement rejeté l’idée qu’Irving ou les Nets soient intéressés par un échange. “Kyrie est venu à Brooklyn pour remporter un championnat aux côtés de Kevin Durant” a déclaré un cadre chevronné à Bleacher Report.

En ce moment, l’international américain, a le soutien de la franchise: “Je suis sûr que Sean Marks et Steve Nash ne sont pas ravis de la situation, mais malgré tout ce qui se passe, ils le traitent toujours très bien là-bas “, a déclaré une source de la ligue connaissant la situation. ” Ils l’écoutent. Ils font l’effort d’essayer de communiquer avec lui. C’est pourquoi Brooklyn est un endroit spécial.”