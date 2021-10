Fin du monde : David Attenborough envoie un avertissement « catastrophique » : « Pas de fausse alerte ! | Sciences | Nouvelles

Le légendaire présentateur de la BBC a envoyé un avertissement cinglant aux nations les plus riches avant les pourparlers sur le changement climatique de la COP26. Sir David s’exprimait à Kew Gardens à Londres lors du tournage d’une nouvelle série phare, The Green Planet, qui sera diffusée l’année prochaine. Il a déclaré à la BBC que le monde serait confronté à un scénario apocalyptique « vraiment catastrophique » s’il n’y avait pas d’action, ajoutant qu’il y avait maintenant une « responsabilité morale » à leur égard.

Sir David a souligné que le récent rapport du GIEC, qui a publié un « code rouge » pour l’humanité sur le changement climatique, prouvait que lui et d’autres n’avaient pas fait « d’histoires pour rien ».

Il a ajouté: « Ce que les climatologues disent depuis 20 ans, et dont nous avons fait rapport, vous et moi, est le cas – nous ne provoquions pas de fausses alarmes.

« Et chaque jour qui passe sans que nous fassions quelque chose est un jour perdu. Et les choses empirent ».

Mais il a déclaré que le rapport n’avait pas convaincu tout le monde et qu’il agissait comme un frein aux efforts de lutte contre le changement climatique.

« Il y a encore des gens en Amérique du Nord, il y a encore des gens en Australie qui disent ‘non, non, non, non, bien sûr, c’est très malheureux qu’il y ait eu ce feu de forêt qui a absolument démoli, incinéré ce village, mais c’en est un -désactivé’.

« Surtout si cela va coûter de l’argent à court terme, la tentation est de nier le problème et de prétendre qu’il n’est pas là.

« Mais chaque mois qui passe, cela devient de plus en plus incontestable, les changements sur la planète dont nous sommes responsables qui ont ces effets dévastateurs.

« Si nous n’agissons pas maintenant, il sera trop tard. Nous devons le faire maintenant. »

Et il ne s’est pas arrêté là. Sir David a souligné certains des impacts qui seront observés à court terme.

Il a déclaré: « Des régions entières de l’Afrique seront probablement invivables – les gens devront simplement déménager à cause de l’avancée des déserts et de la chaleur croissante, et où iront-ils? Eh bien, beaucoup d’entre eux essaieront d’entrer en Europe.

« Est-ce qu’on dit : ‘Oh, ça n’a rien à voir avec nous’ et croisons les bras ?

« Nous l’avons causé – notre type d’industrialisation est l’un des principaux facteurs de production de ce changement climatique. Nous avons donc une responsabilité morale.

Sir David faisait écho aux pensées de nombreux scientifiques – qui ont révélé la semaine dernière que 99% d’entre eux conviennent que les humains ont causé le changement climatique.

La façon dont elle est traitée maintenant est impérative, ou elle pourrait risquer l’extinction humaine et la fin du monde tel que nous le connaissons.

Alors que les extinctions passées étaient principalement dues à des éruptions volcaniques et à des météorites, la sixième extinction majeure devrait être due aux comportements humains.

Le changement climatique se produit à un rythme alarmant – les études du GIEC montrent qu’il est estimé que la température passera d’environ 1,4°C à 5,5°C si aucune mesure n’est prise.