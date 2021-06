Fin du tournage de Love and Thunder ⋆ 10z viral

Filmer sur Thor: l’amour et le tonnerre a officiellement pris fin lorsque la star Chris Hemsworth a annoncé que le tournage du très attendu film Marvel Cinematic Universe est terminé.

EN RELATION: Thor: les photos de l’ensemble Love and Thunder taquinent les nouvelles visites guidées d’Asgard

« C’est un enveloppement sur Thor l’amour et le tonnerre», A écrit Hemsworth sur son Instagram. “C’est aussi la journée nationale de ne pas fléchir, alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée. Le film va être complètement fou et drôle et pourrait aussi tirer une corde sensible ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre ! Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont fait cet autre incroyable voyage Marvel. Attachez-vous, préparez-vous et rendez-vous au cinéma !

Découvrez sa superbe photo avec le réalisateur Taika Waititi ci-dessous :

“C’est un résumé de Thor Love and Thunder, c’est aussi la journée nationale de ne pas fléchir, alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée… Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre!” (via @ChrisHemsworth sur Instagram) pic.twitter.com/0c7tGwmnGT – Marvel Studios (@MarvelStudios) 1er juin 2021

EN RELATION: Russell Crowe incarnera Zeus dans Thor: Love and Thunder

La dernière entrée dans le Thor la franchise de films est dirigée par Waititi de Nouvelle-Zélande (Jojo Lapin), qui a écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un de bien). Des visages familiers reviennent avec Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman, lauréate d’un Oscar, dans le rôle de Jane Foster et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Christian Bale (Psychisme américain) jouera le méchant principal, Gorr le dieu boucher.

Thor: l’amour et le tonnerre devrait arriver dans les salles le 6 mai 2022.